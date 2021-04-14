Семенович опубликовала фото в свадебном платье после слухов о предложении руки и сердца

Популярная российская певица Анна Семенович показала фанатам фотографию в свадебном платье после того, как были заданы вопросы о замужестве и предложении руки и сердца. Снимком знаменитость поделилась в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.

Анна Семенович старается быть активной в общении со своей аудиторией. Она с радостью делится с ними ключевыми событиями, которые происходят в ее жизни. Недавно экс-солистка группы «Блестящие» предложила фолловерам задать ей вопросы на любую тему. Больше всего поклонников интересовал вопрос, когда Семенович официально свяжет себя узами брака. Артистка ответила, что «вакансия» мужа свободна, поэтому житель стали пытать свое счастье. Один из потенциальных кавалеров предложил певице выйти за него замуж.

Такая тема только позабавила Анну Семенович. Она пошутила, что с такой армией поклонников быстро встретит мужчину своего сердца. На этом вопросы о браке не прекратились, поэтому артистка решила поставить точку, опубликовав снимок в свадебном платье.



Изображение взято с: [email protected]_semenovich

Анна Семенович является яркой представительницей отечественного шоу-бизнеса. Несмотря на свою красоту и оптимизм, она пока не встретила избранника, с которым можно построить семью.

Источник: www.instagram.com