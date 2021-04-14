Мнение: Десант на Тайвань

На фоне обострения вокруг Донбасса синхронно происходит более важное с глобальной точки зрения осложнение обстановки вблизи Тайваня. Его уже называют беспрецедентным.

Администрация президента США Джо Байдена направляет 13 апреля на Тайвань неофициальную делегацию. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома. В данную китайскую провинцию отправятся экс-сенатор Крис Додд и бывшие первые заместители госсекретаря США Ричард Армитидж и Джеймс Стейнберг.

Китай уже отреагировал, причем крайне резко, указывая на нарушение договоренностей между Китаем и США, исключающие любые контакты представителей администрации США с руководством острова. Параллельно с этим происходит наращивание китайской группировки в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море.

Вполне возможно, что предполагаемая встреча Путина и Байдена как раз и требуется именно сейчас, чтобы в предельно ультимативной форме потребовать от Кремля держаться в стороне от вероятного конфликта. Иначе…

В определенном смысле капитуляция Путина может пройти практически незамеченной, так как в российских СМИ ситуация где-то там далеко вообще не освещается, а глубинному народу в принципе малоинтересно то, что происходит где-то на далекой от него периферии.

Для Китая же, напротив, ситуация выглядит предельно серьезной, тем более, что на нее накладываются и внутриполитические трудности — председатель Си, хотя формально и получил право выдвижения на сверхнормативный срок (в Китае произошло свое «обнуление», и два срока председательства теперь не предел), но все еще решено не до конца. А потому маленькая победоносная Си Цзиньпину тоже совершенно не помешает. А даже и не очень победоносная — тоже. Важно создать обстановку угрозы, во время которой, как известно, не до смены коней на переправе.

Для США всё это гораздо более важно, чем мелкие туземные разборки на Донбассе. Просто и на Украине, и в России окружающий их мир вращается только вокруг них, а потому существует легенда, что судьбы мира вершатся именно здесь. Хотя, конечно, это уже давно не так. И украинская, и российская знать настолько обокрали и уничтожили свои страны, что они давно уже для мира являются заштатной периферией, на которой если что и происходит, то это всё очень малозначительно и почти неинтересно.

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