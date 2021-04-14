 

В РФ в марте на 1% выросли продажи автомобилей марки Kia

14.04.2021, 10:42, Новости дня
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Южнокорейская компания Kia в прошлом месяце увеличила продажи машин на 1% по сравнению с прошлым годом.

Всего за первый квартал 2021 года бренд Kia сумел реализовать на российском рынке более 51,6 тысяч новых машин. Кроме того, указанный показатель оказался идентичным тем объемам, которые достигли годом ранее. Вместе с тем за прошлый месяц самым продаваемым оказался недорогой седан Kia Rio, на который пришлись более 8 тысяч сделок.

Данный производитель ранее уже неоднократно за текущий год обновлял прайс на свои автомобили в сторону удорожания, однако некоторые из моделей доступны по прежней цене. Эксперты не исключают, что до конца 2021 года уровень продаж южнокорейских машин может вырасти.



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