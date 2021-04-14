Обнародованы снимки интерьера обновлённого кроссовера Porsche Cayenne

Пользователям стали доступны изображения прототипа нового кроссовера Porsche Cayenne.

В частности, данный экземпляр удалось обнаружить в ходе тестовых испытаний на немецких дорогах. Также по снимкам можно рассмотреть интерьера салона, где установлен новый рычаг переключения КПП, а также модернизирована центральная консоль. Также изменения коснулись приборной панели. Эксперты предполагают, что новая модель будет продаваться с теми же агрегатами, что и в прошлом поколения.

Официальная презентация рестайлингового кроссовера состоится до конца текущего года, когда и будут озвучены все точные характеристики и достоинства обновленного Porsche Cayenne.