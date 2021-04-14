 

Систему ПВО стран СНГ решили усилить средствами борьбы с беспилотниками

14.04.2021, 10:40, Новости дня
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Существующая Объединенная система противовоздушной обороны стран СНГ будет усилена средствами борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны ВС России, заместитель главкома ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов.

«Отдельным штрихом отмечается внедрение в существующую систему противовоздушной обороны средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами, показавших свою актуальность в ходе ведения боевых действий против террористов», – передает РИА «Новости» слова Грехова по итогам заседания Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны стран СНГ.

В ходе заседания комитета, которое состоялось сегодня в Душанбе, обсуждались вопросы отражения массированных налетов беспилотных летательных аппаратов в ходе боевых действий и при проведении массовых спортивных мероприятий.

По словам Грехова, в рамках развития объединенной системы ПВО СНГ планируется дальнейшая проработка нормативно-правовой базы, оснащение войск (сил) современными и перспективными образцами вооружения и военной техники, а также подготовка квалифицированных кадров.

Объединенная система ПВО СНГ была создана на основе соглашения 10 стран Содружества, подписанного 10 февраля 1995 года в Алма-Ате. Срок действия соглашения неограничен, оно открыто для присоединения других стран. В него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Сейчас в состав сил и средств объединенной системы ПВО государств – участников СНГ входят около 20 авиационных частей, свыше 50 частей зенитных ракетных и радиотехнических войск, около 10 бригад ПВО. Также в состав объединенной системы ПВО СНГ включены части радиоэлектронной борьбы.

Ранее в НАТО сочли «Панцири» идеальным средством против беспилотников.

Напомним, в начале февраля Рособоронэкспорт на выставке Aero India-2021 впервые представил систему по борьбе со всеми существующими, а также перспективными беспилотниками, включая зенитные комплексы типа «Панцирь С-1», «Тор-М2КМ», ПЗРК «Игла-С» и боевую машину отделения ПЗРК «Гибка-С».



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