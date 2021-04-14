 

Влюбленных пришлось спасать с отколовшейся во время свидания льдины в Архангельске

14.04.2021, 10:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Помощь спасателей понадобилась юноше и девушке в Архангельске, которые назначили свидание на льду рядом с берегом и уплыли на отколовшейся льдине по Никольскому рукаву Северной Двины, до прибытия спасателей ребят спас очевидец на лодке, сообщили в региональной диспетчерской службе.

«Вечерняя прогулка 17-летнего юноши и 16-летней девушки превратилась в опасное приключение, сопряженное с риском для жизни. Отрыв льдины с двумя людьми произошел на Никольском рукаве Северной Двины, в поселке Цигломень», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

О неожиданном обстоятельстве, прервавшем свидание, юноша сообщил в службу 112. «Нас уносит на льдине! Тут очень романтическое место, мы просто стояли на льду рядом с берегом и не заметили, как льдина откололась и поплыла… До берега метров 10-15, плывем достаточно быстро. Льдина большая и устойчивая на вид, мы не тонем, но боимся, что она расколется», – рассказал молодой человек, слова которого привели в диспетчерской службе.

Вскоре информацию подтвердил очевидец, который увидел, что льдина с ребятами идет по течению и уже миновала лодочную станцию. К месту происшествия были направлены две спасательные группы: по дороге в Цигломень выехали спасатели областной службы спасения, а по льду – судно на воздушной подушке Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС.

«Но помощь спасателей в итоге не потребовалась – до их прибытия подростков спас очевидец. Взяв на берегу лодку, мужчина преодолел несколько десятков метров чистой воды, забрал ребят и эвакуировал их на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась», – говорится в сообщении.

Как отметили в службе, со среды в Архангельской области закрыты все ледовые переправы – и транспортные, и пешеходные, то есть выход на лед опасен уже повсеместно. При этом спасатели по несколько раз в день получают сигналы о том, что дети и подростки выходят на лед рек.

Напомним, в феврале более 20 человек спасли с отколовшейся льдины в Таганроге.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.12 / Соратник Чубайса оценил его перспективы на новом посту

06.07 / Путин высказался о сроках открытия границ Европы для россиян

11.09 / Владимир Зеленский: белорусский народ хочет свободных и честных выборов 

30.03 / Рубль вырос к доллару и евро

22.07 / Президент Трамп призвал американцев носить маски

09.07 / RT – телеканал нон-грата в Литве и Латвии 

22.11 / Силовики задержали более ста человек на акциях протеста в Белоруссии

12.03 / В мире коронавирус подтвердили у 118,6 млн человек. Прививки сделали больше 334 млн раз

15.09 / Белорусcкий синдром российского интеллигента. Каспаров ответил Улицкой

28.08 / В Украине установлен новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика