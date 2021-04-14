Влюбленных пришлось спасать с отколовшейся во время свидания льдины в Архангельске

Помощь спасателей понадобилась юноше и девушке в Архангельске, которые назначили свидание на льду рядом с берегом и уплыли на отколовшейся льдине по Никольскому рукаву Северной Двины, до прибытия спасателей ребят спас очевидец на лодке, сообщили в региональной диспетчерской службе.

«Вечерняя прогулка 17-летнего юноши и 16-летней девушки превратилась в опасное приключение, сопряженное с риском для жизни. Отрыв льдины с двумя людьми произошел на Никольском рукаве Северной Двины, в поселке Цигломень», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

О неожиданном обстоятельстве, прервавшем свидание, юноша сообщил в службу 112. «Нас уносит на льдине! Тут очень романтическое место, мы просто стояли на льду рядом с берегом и не заметили, как льдина откололась и поплыла… До берега метров 10-15, плывем достаточно быстро. Льдина большая и устойчивая на вид, мы не тонем, но боимся, что она расколется», – рассказал молодой человек, слова которого привели в диспетчерской службе.

Вскоре информацию подтвердил очевидец, который увидел, что льдина с ребятами идет по течению и уже миновала лодочную станцию. К месту происшествия были направлены две спасательные группы: по дороге в Цигломень выехали спасатели областной службы спасения, а по льду – судно на воздушной подушке Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС.

«Но помощь спасателей в итоге не потребовалась – до их прибытия подростков спас очевидец. Взяв на берегу лодку, мужчина преодолел несколько десятков метров чистой воды, забрал ребят и эвакуировал их на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась», – говорится в сообщении.

Как отметили в службе, со среды в Архангельской области закрыты все ледовые переправы – и транспортные, и пешеходные, то есть выход на лед опасен уже повсеместно. При этом спасатели по несколько раз в день получают сигналы о том, что дети и подростки выходят на лед рек.

Напомним, в феврале более 20 человек спасли с отколовшейся льдины в Таганроге.