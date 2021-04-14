Похожего на Эдварда Била человека заметили на бойцовском шоу в Москве

Человека, похожего на блогера Эдварда Била, которому нельзя покидать дом по ночам, заметили на бойцовском шоу в Москве.

По данным телеканала РенТВ, на шоу похожий на Била мужчина появился в составе команды одного из его участников, спрятав лицо за маской и очками. Позже он избавился от маскировки на трибуне.

1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Виновником ДТП, предположительно, стал пранкер Эдвард Бил, сидевший за рулем спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей.

5 апреля Билу надели электронный браслет по решению суда. Ему запретили выходить из дома в ночное время, а также пользоваться интернетом и садиться за руль. В этот же день пострадавшая в аварии сотрудница Госдумы Мария Артемова была отключена от аппарата искусственной вентиляции легких, позже она вышла из комы.