Новосибирские ученые случайно изобрели беспохмельную водку

Новосибирские учёные Николай Баранов и Оксана Афанасьева случайно изобрели беспохмельную водку. Алкоголь сохраняет абсолютно все свои первоначальные качества за исключением неприятного похмелья на следующий день.

Изначально исследователи пытались найти способ, который поможет улучшить состояние больных диабетом. Для этого изучались различные растения. Выбор пал на лишайник ягель, который употребляют в пищу северные олени. В ходе научных экспериментов олигосахариды растения добавляли прямо в алкогольную продукцию. Результаты оказались неожиданными, ведь по итогу теста горячительный напиток потерял часть своих вредных свойств и, в частности, вероятность похмелья от употребления такого спиртного практически отсутствует. Поразило первооткрывателей и то, что градусы и вкусовые свойства остаются неизменными.

Несмотря на такое открытие, учёные пока не торопятся начинать серийное производство алкоголя. При этом они отметили, что похмелье всё же может наступить при злоупотреблении спиртным. Именно поэтому даже усовершенствованный горячительный напиток несёт вред организму.

Источник: nsk.aif.ru