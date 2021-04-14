Анастасия Волочкова поставила 20 билетов на свой концерт на скорый развод Собчак и Богомолова

Анастасия Волочкова уверена в скором разводе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Балерина даже поспорила на такой исход событий, поставив 20 билетов на него свой концерт.

Взаимная неприязнь Анастасии Волочковой и Ксении Собчак известна давно, нередко в интервью балерина упоминает экс-ведущую «Дома-2». В новой беседе с радиоведущей Дианой Кади в эфире Радио «Комсомольская правда» она снова выразила свое мнение относительно бывшей кандидатки на пост президента. По ее мнению, новый брак Собчак не продержится и до конца текущего года.

Причем, как предположила балерина, развод звезд будет не менее эффектным, чем свадьба. Вполне вероятно, что на бракоразводный процесс Собчак и Богомолов приедут на катафалке, ставшем в последнее время модным на церемониях бракосочетания. Семья для режиссера и теледивы является чем-то фиктивным, необходимой показухой, уверена Волочкова.

Звезда балета настолько убеждена в своей правоте, что готова даже поспорить, поставив на кон сразу двадцать билетов на свое представление. Ведь у общественности интерес к паре Ксении Собчак и Константина Богомолова постепенно угасает, а это значит, что вскоре никакой выгоды от него не будет. В то же время новый развод журналистки и театрального деятеля вызовет ажиотаж. В случае же проигрыша Волочковой Диане Кади придется по условиям спора сесть на шпагат. При этом бывшая прима Большого театра заверила, что с радостью отдаст редакции «Комсомольской правды» пожизненные контрамарки на свои спектакли.

Источник: radiokp.ru