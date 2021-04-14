 

Анастасия Волочкова поставила 20 билетов на свой концерт на скорый развод Собчак и Богомолова

14.04.2021, 10:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Анастасия Волочкова уверена в скором разводе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Балерина даже поспорила на такой исход событий, поставив 20 билетов на него свой концерт.
Взаимная неприязнь Анастасии Волочковой и Ксении Собчак известна давно, нередко в интервью балерина упоминает экс-ведущую «Дома-2». В новой беседе с радиоведущей Дианой Кади в эфире Радио «Комсомольская правда» она снова выразила свое мнение относительно бывшей кандидатки на пост президента. По ее мнению, новый брак Собчак не продержится и до конца текущего года.

Причем, как предположила балерина, развод звезд будет не менее эффектным, чем свадьба. Вполне вероятно, что на бракоразводный процесс Собчак и Богомолов приедут на катафалке, ставшем в последнее время модным на церемониях бракосочетания. Семья для режиссера и теледивы является чем-то фиктивным, необходимой показухой, уверена Волочкова.

Звезда балета настолько убеждена в своей правоте, что готова даже поспорить, поставив на кон сразу двадцать билетов на свое представление. Ведь у общественности интерес к паре Ксении Собчак и Константина Богомолова постепенно угасает, а это значит, что вскоре никакой выгоды от него не будет. В то же время новый развод журналистки и театрального деятеля вызовет ажиотаж. В случае же проигрыша Волочковой Диане Кади придется по условиям спора сесть на шпагат. При этом бывшая прима Большого театра заверила, что с радостью отдаст редакции «Комсомольской правды» пожизненные контрамарки на свои спектакли.

Источник: radiokp.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.11 / Прокуратура не нашла нарушений в расходах мэра Казани

12.02 / Ученые нашли изначальное место появления Стоунхенджа

23.02 / Диетолог Шуберт назвал продукты, от которых нужно отказаться перед сном

02.11 / Тариф Ритки Дакоты – Личное мнение

21.10 / Мнение: Отношения афганских талибов с Аль-Каидой

24.10 / Samsung готовится выпустить второй доступный смартфон серии Galaxy F

17.03 / Мнение: Музей Гагарина для слабовидящих

16.02 / Оливия Уайлд рассказала о своем бойфренде Гарри Стайлсе: “Каждый день поражал талантом”

21.12 / Ученые восстановили древнюю рукопись с помощью электромагнитных изображений

26.01 / “Ощущения странные”: Алексей Чадов сообщил подписчикам о своем заболевании COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика