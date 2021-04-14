 

Как увеличить продолжительность жизни на 27%

14.04.2021, 10:34, Разное
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Австралийские учёные нашли эффективный способ увеличить продолжительность жизни на 27%. Для этого достаточно выделять 50 минут в неделю на обычный бег трусцой.
Эксперты из Университета Виктории в Мельбурне изучили 14 других исследований, в которых в общей сложности приняли участие 230 тыс. человек. За их состоянием следили в течение 35 лет и изучали, как именно физические упражнения воздействуют на организм и продолжительность жизни. В итоге специалисты обнаружили, что самым эффективным является бег трусцой. Для максимальной эффективности достаточно выделить 50 минут в неделю или 7 минут в день. Всё остальное время, как отметили учёные, является бесполезным для долголетия.

Помимо этого бег полезен не только для сердечно-сосудистой системы. Он укрепляет весь организм и минимизирует риск развития раковых заболеваний. Учёные также подтверждают, что при умеренном беге снижается риск возникновение диабета.

Источник: ufatime.ru



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