Как увеличить продолжительность жизни на 27%

Австралийские учёные нашли эффективный способ увеличить продолжительность жизни на 27%. Для этого достаточно выделять 50 минут в неделю на обычный бег трусцой.

Эксперты из Университета Виктории в Мельбурне изучили 14 других исследований, в которых в общей сложности приняли участие 230 тыс. человек. За их состоянием следили в течение 35 лет и изучали, как именно физические упражнения воздействуют на организм и продолжительность жизни. В итоге специалисты обнаружили, что самым эффективным является бег трусцой. Для максимальной эффективности достаточно выделить 50 минут в неделю или 7 минут в день. Всё остальное время, как отметили учёные, является бесполезным для долголетия.

Помимо этого бег полезен не только для сердечно-сосудистой системы. Он укрепляет весь организм и минимизирует риск развития раковых заболеваний. Учёные также подтверждают, что при умеренном беге снижается риск возникновение диабета.

Источник: ufatime.ru