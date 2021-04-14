Семейная история как фактор риска ранних ИБС и инфарктов



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Группа исследователей из США, Великобритании, Италии и Польши собрала данные о 230 пациентах, у которых преждевременно развились инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца или атеросклеротическое поражение периферических артерий. Под «ранним» при этом понимается развитие сердечно-сосудистых болезней в возрасте младше 60 лет у мужчин и до 65 лет у женщин.

Семейную историю сердечно-сосудистых болезней пациентов ученые сравнили с историей здоровых людей того же возраста (контрольной группы).

У участников исследования с ранними сердечно-сосудистыми болезнями в разы чаще, чем в контрольной группе, были родственники первого порядка (родители, братья, сестры) с аналогичными заболеваниями. Например, такой семейный анамнез наблюдался у 14% пациентов с преждевременным инфарктом и у 5,6% здоровых людей.

Ведущий автор исследования Чарльз Хеннекенс (Charles H. Hennekens) из Флоридского Атлантичесого университета отметил, что причиной подобной связи могут быть не только генетические факторы: на членов семьи часто действуют одинаковые факторы окружающей среды, образа жизни.

«Семейная история раннего развития сердечно-сосудистых болезней и катастроф – независимый фактор риска. Таким образом, пациентам с семейной историей требуется менять образ жизни, а также агрессивная медикаментозная терапия», – резюмировал Хеннекенс, отметив, что текущие кардиологические рекомендации этот фактор не учитывают.