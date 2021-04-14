В России хотят ввести дополнительный отпуск для новоиспеченных отцов

Депутат Госдумы России Иван Сухарев предложил ввести дополнительный отпуск для новоиспечённых отцов детей. Свою инициативу он направил министру труда России Антону Котякову.

Согласно идее Сухарева, отцов следует освободить от работы на пять дней, при этом отпуск должен оплачиваться. Парламентарий пояснил, что в первые дни после родов мать и ребёнок испытывают большие нагрузки и им необходима поддержка родных и близких, прежде всего – отца, пишет RT.

Иван Сухарев обратил внимание, что и в настоящее время мужчины могут взять такой отпуск, однако работодателю не обязательно его оплачивать, передаёт Ura.ru.