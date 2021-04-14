 

В России хотят ввести дополнительный отпуск для новоиспеченных отцов

14.04.2021, 10:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутат Госдумы России Иван Сухарев предложил ввести дополнительный отпуск для новоиспечённых отцов детей. Свою инициативу он направил министру труда России Антону Котякову.

Согласно идее Сухарева, отцов следует освободить от работы на пять дней, при этом отпуск должен оплачиваться. Парламентарий пояснил, что в первые дни после родов мать и ребёнок испытывают большие нагрузки и им необходима поддержка родных и близких, прежде всего – отца, пишет RT.

Иван Сухарев обратил внимание, что и в настоящее время мужчины могут взять такой отпуск, однако работодателю не обязательно его оплачивать, передаёт Ura.ru.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.08 / Мария Миногарова, Ирина Меладзе с дочерьми и другие гости премьеры фильма “Агент Ева”

24.09 / Мнение: Письмо: “Отношения были хорошие”

18.02 / Личное: “Еще нерыба”

17.08 / Шаман из Новой Зеландии обещал помочь Аллегровой забеременеть

13.10 / Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за болезни участника

01.10 / Оскароносный Леонардо Ди Каприо впервые станет отцом

20.10 / Король Виллем-Александр и королева Максима завершили отпуск в Греции через день после его начала из-за негодования народа

10.12 / Мнение: Почему они не убивают?

22.10 / СМИ США признали безоговорочную победу России в борьбе за Арктику

20.08 / Российский генерал оценил вероятность войны с США за Белоруссию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика