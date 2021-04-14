России грозит дефицит лекарств из-за новых правил закупок

В Министерстве промышленности и торговли предложили новый механизм закупок – “второй лишний”. По замыслу ведомства, привилегии будут получать фармкомпании, которые производят лекарства (от начального до конечного этапа) полностью на территории Евразийского экономического союза.

Эксперты опасаются, что ограничение конкуренции может привести к дефициту препаратов в России. Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей фармпродукции Надежда Дараган заявила, что новое правило может привести к дестабилизации рынка, передает URA.ru.

Один из председателей Всероссийского союза пациентов (ВПС) Юрий Жулев рассказал, что инициатива Минпромторга может ударить по пациентам. По его словам, при отсеве препаратов теряется возможность выбора. Эксперт уточнил, что речь идет о закупках как для стационаров, так и для амбулаторного звена.

Жулев добавил, что правило “третий лишний” уже сильно повлияло на ситуацию в России. Этот механизм предполагает ограничение допуска на торги зарубежных производителей препаратов и медицинских изделий, если заявку на участие подали не менее двух производителей из стран, относящихся к ЕАЭС.

В разговоре с изданием “Известия” специалист подчеркнул, что это правило уже привело к исчезновения ряда лекарств в России. Если у пациентов наблюдаются неприятные побочные эффекты от препарата, то им приходится доказывать, что они имеют право получить другое лекарство, в закупке которого отказали.