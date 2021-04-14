АО «Сатурн – Инструментальный завод» отметило десятилетие со дня основания

14.04.2021, 10:23, Событие

Теги: ОДК-Сатурн, Праздник, Промышленность

В апреле 2021 года Акционерное общество «Сатурн – Инструментальный завод» (АО «СатИЗ») празднует десятилетие со дня основания.

Предприятие было создано 4 апреля 2011 года в ходе реструктуризации инструментального производства ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех). Сегодня АО «СатИЗ» – это современная инжиниринговая компания, предоставляющая заказчику комплексные решения по технологической подготовке производства, включая внедрение в производственный процесс и сопровождение у заказчика.

Основной целью инструментального производства является осуществление бесперебойного и комплексного обеспечения производственных подразделений предприятий ОДК, а также других российских компаний технологической оснасткой и режущим инструментом, средствами измерения и контроля, абразивным, алмазным инструментом, пресс-формами и штампами, станочными и контрольными приспособлениями. Специалистами завода накоплен большой опыт в изготовлении высокотехнологичной оснастки и инструмента, в разработке и внедрении современных технологических процессов.

Сегодня инструментальный завод расширил рынки сбыта, не ограничиваясь только потребностью ПАО «ОДК-Сатурн». АО «СатИЗ», успешно развивает сотрудничество с Объединенной двигателестроительной корпорацией, с корпорацией «Вертолеты России», автомобильной и сопутствующими ей отраслями промышленности, планирует охватить судостроительную и металлургическую отрасли.

– «Сатурн – Инструментальный завод» закрепился на рынке производства сложной технологической оснастки для нужд отрасли и продолжает наращивать объемы производства и реализации продукции, – отметил генеральный директор АО «Сатурн – Инструментальный завод» Максим Чернышов:Достигнут стабильный рост заработной платы. Во многом благодаря слаженной деятельности всего трудового коллектива мы добились высоких результатов. Итоги 10-летней работы предприятия позволяют судить об успешной реализации проекта «Сатурн – Инструментальный завод» и наметить новые долгосрочные цели.

Главный инженер ПАО «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин назвал деятельность АО «СатИЗ» совершенно новым этапом в области подготовки производства.

– То, что сегодня сделано коллективом «СатИЗа», это важный шаг, приблизивший предприятие к новому, современному уровню обслуживания производства технологической оснасткой и инструментом, – рассказал представитель предприятия. – В этом заслуга всех инструментальщиков, от генерального директора до рабочего. С первых дней своего существования АО «СатИЗ» осуществляло свою деятельность как Центр компетенций по технологической подготовке производства всех предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации, став первой компанией подобного рода, заработавшей как самостоятельная бизнес-единица. «Сатурн –Инструментальный завод» с выделением предприятия в самостоятельное юридическое лицо активно выходит на российский инструментальный рынок и наращивает новые компетенции в производстве высокотехнологичной оснастки и инструмента для производства газотурбинных двигателей.

В праздничном вечере, посвященном юбилею АО «СатИЗ», приняли участие многочисленные гости – заказчики, партнеры, администрация Рыбинска, руководство и коллектив предприятия. По доброй традиции за профессиональные успехи в День предприятия работникам АО «СатИЗ» вручили Почетные грамоты ПАО «ОДК-Сатурн», Почетные грамоты АО «ОДК», Почетные грамоты главы городского округа город Рыбинск.

Коллектив инструментальщиков поздравили с юбилеем директор программ антикризисных мероприятий ПАО «ОДК-Кузнецов» Марина Кустова, стоявшая у истоков создания предприятия-юбиляра, председатель первичной профсоюзной общественной организации «Сатурн» ПРОФАВИА Алексей Соловьев, глава городского округа город Рыбинск Денис Добряков, депутат Ярославской областной думы Шакир Абдуллаев.