На Шанхайском автосалоне представят концепт электрокроссовера Toyota 2021 года

Японский автомобильный гигант Toyota запланирован выпуск на выставке в Шанхае нового электрокроссовера.

Вместе с тем эксперты не исключают, что данная модификация получит фирменный шильдик BZ, недавно зарегистрированный в Европе. Также производитель поделился записью, на которой можно рассмотреть переднюю часть кузова. Автомобиль оснащен светодиодной оптикой, а также лишен привычной решетки радиатора.

Ряд специалистов сходятся во мнении, что новая модель кроссовера по размерам будет походить на модель Toyota RAV4. Официальная премьера новой электрической модели состоится уже 19 апреля, когда и будут озвучены все достоинства и технические характеристики от японского производителя.