 

В США записали на видео падение метеорита

14.04.2021, 9:40, Разное
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В США очевидцу удалось записать на видео падение метеорита. Ученые считают, что на видеозапись попал отколовшийся кусок от 2021 GW4.
Именно такое название получил астероид, который должен был приблизиться максимально к Земле ночью 13 апреля. Он имеет длину всего 4 метра и проходил на расстоянии около 26 тыс. километров. Вероятнее всего от него откололся небольшой кусок, который под действием гравитации попал в атмосферу планеты и сгорел. Именно это удалось наблюдать гражданам города Уэст-Палм-Бич во Флориде. Один из жителей в это время как раз снимал видео и увидел в небе огромную яркую вспышку, которая и привлекла его внимание.

Репортёр Джей О’Брайен опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter видеозапись с моментом, когда метеорит сгорает в ночном небе над Флоридой, освещая всё на доли секунды. По подсчётам космических исследователей 2021 GW4 ещё вернется к Земле, но уже не приблизиться так близко.

Источник: riafan.ru



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