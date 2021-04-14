Бразильские ученые восстановили размер мозга динозавров

Бразильские учёные, во главе с Родриго Мюллеру, смогли восстановить размер мозга динозавров. Оказалось, что некоторые особи не могли похвастаться его объёмами и весил орган меньше горошины – всего 1,5 грамма.

Исследователи считают, что им крайне повезло с находкой. Всё дело в том, что им удалось найти хорошо сохранившийся скелет динозавра Buriolestes schultzi. В частности, им попались мягкие ткани мозга доисторического представителя. Это позволило не только изучить строение головного отдела, но и воссоздать размеры мозга животного и даже его вес. В итоге эксперты были удивлены, ведь найденный вид, живший около 223 млн лет назад, не мог похвастаться центральным органом нервной системы. Строение примитивно и практически аналогично тому, что можно наблюдать у крокодилов. У динозавров также был хорошо развит мозжечок. Это указывает на способность особи успешно охотиться на движущиеся цели.

В свою очередь обоняние динозавра практически не участвовало в охоте и жизнедеятельности. В основном животное полагалось на зрение. Учёные не упустили возможности сравнить размеры мозга с уже известными науке представителями доисторической фауны. Найденный экземпляр обладал большим объёмом мозга, чем гигантские брахиозавры и диплодоки, но гораздо меньшим, чем тираннозавры и велоцирапторы.

Источник: rg.ru