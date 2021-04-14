 

Получены новые подтверждения, что после травм головы увеличивается риск инсульта

14.04.2021, 9:38, Разное
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Черепно-мозговые травмы (ЧМТ) получает не менее 60 миллионов человек ежегодно во всем мире. Их распространенность растет за счет военных конфликтов, спортивных травм, автомобильных катастроф, падений пожилых людей.

Ранее исследователи уже связывали ЧМТ с увеличением риска развития деменции, болезни Паркинсона, эпилепсии и некоторых других болезней. Кроме этого, ученые высказывали предположение, что травмы можно считать независимым фактором риска развития инсультов.

Авторы новой научной работы провели обзор 18 исследований связи ЧМТ и инсульта, сделанных в четырех страх.

Анализ показал, что у людей, которые перенесли ЧМТ, в ближайшие пять лет после этого риск инсульта увеличен на 86% по сравнению с риском у людей, которые не получали травм. При этом наиболее высок он в первые четыре месяца.

Данные исследований свидетельствуют, что ЧМТ – фактор риска инсульта, независимо от типа и тяжести травмы. Это важная информация, поскольку большая часть ЧМТ(70-90%) протекает легко. Ученые подчеркивают, что к ним нужно относиться серьезно, даже если пациенты быстро поправляются после них.

Исследования, включенные в обзор, показали, что прием некоторых препаратов снижал риск инсульта после ЧМТ. К таким лекарствам относились антикоагулянты, статины, антагонисты витамина К. Употребление некоторых видов антидепрессантов, наоборот, было связано с увеличением риска.

«Инсульт – вторая ведущая причина смерти и третья по важности причина инвалидности. Однако активное лечение [факторов риска] может предупредить эту болезнь», – сказала Грейс Тернер (Grace Turner) из Бирмингемского университета.

Доктор Тернер уверена, что людей, которые получили ЧМТ, нужно информировать о возможных их последствиях. Медработники должны рассказать им, как снизить риск инсульта и как распознать это грозное состояние.  



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