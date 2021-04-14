 

Политолог Бовт: Готовящаяся встреча Путина и Байдена может провалиться

14.04.2021, 9:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден поговорили о ситуации на Донбассе и о проблемах в российско-американских отношениях. Однако важнее всего то, что главы государств договорились провести личную встречу, после чего рубль заметно укрепился по отношению к западным валютам.

Российский политолог Георгий Бовт обратил внимание на то, что именно глава Белого дома предложил Путину увидеться. По мнению эксперта, это свидетельствует об озабоченности Вашингтона состоянием двусторонних отношений и желании остановить их неуклонное ухудшение. Жест Байдена также означает, что США не хотят дальнейшего ухудшения ситуации на Донбассе и не планируют воевать даже руками союзников, поскольку их придётся поддерживать.

Говоря об усилении российской валюты, специалист отметил, что из-за высокой цены на нефть рубль должен был стоить гораздо дороже, но на рынке валют опасались новых антироссийских санкций. Своим разговором Владимир Путин и Джо Байден заметно снизили эти опасения, благодаря чему рубль начал расти.

Однако Георгий Бовт предупредил, что встреча двух президентов может как улучшить, так и ухудшить отношения двух стран. Саммит может провалиться, если на нём не будут обозначены острые вопросы и решены важные проблемы. В конечном счёте исход встречи будут зависеть от того, какие договорённости заключат стороны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.02 / В Подмосковье женщина и ребенок скончались после домашних родов

16.07 / Мнение: Какую часть тела Китай показал США?

05.11 / Дочь Иосифа Пригожина переболела коронавирусом с 50% поражением легких

22.01 / Госдума рассмотрит законопроект о черте оседлости для иностранных агентов

13.07 / Мнение: Внутривидовые разборки

28.01 / Мнение: Пределы террора

04.04 / Наталья Варлей с удовольствием отказалась бы от роли Нины в «Кавказской пленнице»

28.08 / Мнение: Коротко по Белоруссии. 23.08.2020

19.02 / Vivo X50 Pro+ обошёл iPhone 12 Pro Max в рейтинге камер DxOMark

24.09 / Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые стали родителями: первые фото малыша

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика