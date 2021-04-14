 

«Не считаю разговоры об НЛО ерундой» – космонавт Кононенко

14.04.2021, 9:31, Разное
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Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко заявил о том, что не исключает существование жизни на других планетах, несмотря на то, что сам не был тому свидетелем.

Кононенко подчеркнул, что на сегодняшний день открыто много экзопланет, схожих на Землю. Помимо этого, другие формы жизни, о которых науке пока неизвестно, также могут существовать во Вселенной. Космонавт добавил, что человечество мало что знает даже о той галактике, в которой находится.

– Не считаю разговоры об НЛО ерундой, но сам я не видел и ко мне с той стороны люка никто не стучался, – рассказал Кононенко в интервью.

Он добавил, что профессия космонавта сродни вечному студенту – постоянно приходится учить что-то новое, готовиться по экспериментам, встречаться с зарубежными коллегами.



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