Навальный подал в суд на ФСИН за плохую уборку своего спального места
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Алексей Навальный подал иск в суд к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) за плохую уборку своего спального места сотрудниками клининга.
Политик заявил о несвежем постельном белье, пыли на личной тумбочке, старой подушке, колючем одеяле и складках на заправленной кровати. Также Алексей указал на несоответствие условий его содержания, тем которые были показаны в рекламном ролике тюрьм Владимирской области по федеральному телевидению.
– Даже мой тринадцатилетний сын Макар заправляет кровать лучше этих бездельников из ФСИН, — передал Навальный через адвокатов.
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