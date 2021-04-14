 

Навальный подал в суд на ФСИН за плохую уборку своего спального места

14.04.2021, 9:24, Разное
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Алексей Навальный подал иск в суд к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) за плохую уборку своего спального места сотрудниками клининга.

Политик заявил о несвежем постельном белье, пыли на личной тумбочке, старой подушке, колючем одеяле и складках на заправленной кровати. Также Алексей указал на несоответствие условий его содержания, тем которые были показаны в рекламном ролике тюрьм Владимирской области по федеральному телевидению.

– Даже мой тринадцатилетний сын Макар заправляет кровать лучше этих бездельников из ФСИН, — передал Навальный через адвокатов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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