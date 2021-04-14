 

Отварная сосиска, уроненная Юлией Якубеней, продана на аукционе за 50 тысяч долларов

14.04.2021, 9:03, Разное
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Аукционный дом Soethby’s в Нью-Йорке объявил о завершении торгов за отварную свиную сосиску, которую в 2015 году уронила на пол жительница новосибирского Академгородка Юлия Якубеня.

Колбасное изделие приобрёл за 50 тысяч долларов пожелавший остаться неизвестным меценат из Саудовской Аравии.

Падение сосиски на кухне Юлии Якубени вызвало ажиотаж в Новосибирске и заняло передовицы всех местных печатных изданий. Финансовый ущерб, понесённый обладательницей мясного субпродукта в ходе инцидента, превысил рекордные 28 рублей, не считая стоимости утилизации. Сосиска, состоящая на 15% из свиного мяса, а на 85% – из сои, сохранилась до наших дней благодаря заморозки в жидком азоте в холодильнике её обладательницы.

– Я не ожидала, что сосиска, валовая стоимость которой на момент приобретения составляла меньше 1 доллара, за такой короткий срок вырастет в цене в 50 тысяч раз. Пожалуй, это моя самая успешная инвестиция в жизни. С тех пор у меня ни разу не получалось уронить сосиску таким образом, чтобы это создало информационный повод регионального масштаба. Я надеюсь, что ещё смогу полюбоваться своим мясным изделием в одном из саудовских музеев, – рассказывает Юлия Якубеня.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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