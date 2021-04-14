Рабочие завода «Звезда» объявили забастовку в поддержку Владимира Путина

Рабочие судостроительного комплекса «Звезда» в городе Большой Камень объявили забастовку в поддержку решения президента закрыть авиасообщение с Турцией.

– Нам, судостроителям Приморья, больно и стыдно смотреть на то, как столичный офисный планктон рвётся во враждебную Турцию за бесплатным пивом и виски в дни, когда корабельная промышленность недозагружена заказами, уникальные специалисты работают неполный день за четверть ставки, а за служебное общежитие начальство дерёт непомерную арендную плату, – говорится в заявлении забастовочного комитета.

Комплекс «Звезда» – первая в России крупнотоннажная судоверфь, способная строить супертанкеры «Афрамакс» и большие ледокольные суда. Он был открыт в 2016 году в присутствии Владимира Путина. С тех пор рабочие часто обращаются к нему со словами поддержки и одобрения.

– Мы бы, может быть, и хотели тоже съездить в Турцию. Но к нам относятся как к рабам, не платят командировочных, зарплату сокращают, спецодежды не дают, электроды для сварки будто с помойки, отпуск заставляют дробить, да и увольняют почём зря. Поэтому правильно, что закрыли ту Турцию. Не нужен нам берег турецкий! Танзания нам не нужна! Спасибо нашему президенту! – заявил сварщик Дмитрий Мехтиев.

Руководство завода заявляет, что, несмотря на забастовку, предприятие продолжает стабильно работать, выполняя государственный план. Тем временем, к забастовке поддержки президента готовится присоединиться Авиационный завод «Прогресс» в Арсеньеве, где производят вертолёты и крылатые ракеты.

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