Рассекречен обновлённый кроссовер Exeed TX

Обновленный кроссовер Exeed TX к концу весны появится в свободной продаже на китайском рынке.

В частности, данный бренд предлагает свою технику и на рынке России, однако сюда поставки осуществляются с некоторой задержкой. Вместе с тем рестайлинговый экземпляр имеет ограниченный набор улучшений. В частности, автомобиль получил модернизированные бамперы, хромированные вставки на кузове. Что касается салона, то никаких радикальных отличить от предшественника не отмечено.

В салоне установлены два экрана, один из которых представляет собой панель приборов, а второй требуется для мультимедийной системы. Под капотом автомобиля установлен 1,6-литровый турбированный мотор. Покупателям предложены версии Exeed TX с передним или полным приводом.