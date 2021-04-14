 

Автомобили Suzuki во второй раз за 2021 год подорожали в России

14.04.2021, 8:54, Новости дня
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Японская компания Suzuki увеличила стоимость на кроссоверы и внедорожники на российском рынке.

В частности, ценник на модели стал выше на 50-80 тысяч рублей. Наибольшее удорожание коснулось популярного кроссовера Suzuki Vitara, который стал дороже на 80 тысяч рублей. Покупателям доступны версии с 1,6 и 2,0-литровыми моторами и полным приводом. Внедорожник Jimny подорожал на 50 тысяч рублей и теперь его минимальная цена достигает 1,75 млн рублей.

Что касается кроссовера SX4, то его ценник теперь составит от 1,6 млн рублей, а по техническим параметрам он полностью соответствует модели Vitara. Напомним, в прошлом месяце японский бренд увеличивал прайс на свою технику на 30-50 тысяч рублей.



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