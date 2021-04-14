Стокгольм сообщит ЕС о «российских кибератаках» на федерацию спорта

Министерство иностранных дел Швеции проинформирует Евросоюз о якобы осуществленных Москвой с декабря 2017 по май 2018 года кибератаках на Федерацию спорта Швеции, сообщила представитель пресс-службы МИД королевства Андреа Рёмпке.

«Вчера мы вызвали посла РФ в Стокгольме (Виктора Татаринцева) в связи с публикацией этой информации, чтобы попросить объяснений. Мы также проинформируем ЕС по этому поводу», – сообщила Рёмпке, передает ТАСС.

Она назвала кибербезопасность приоритетным вопросом для правительства Швеции. «Национальный центр кибербезопасности Швеции находится в стадии создания. Швеция активно участвует в международных переговорах в ООН о нормах и правилах поведения государств в киберпространстве. Швеция вносит свой вклад в разработку набора инструментов ЕС для реагирования на киберугрозы», – продолжила она.

Во вторник посла РФ вызвали в МИД Швеции после того, как прокуратура страны сообщила, что закрыла предварительное следствие о якобы осуществленных Россией с декабря 2017 по май 2018 года кибератаках на Федерацию спорта Швеции в связи с отсутствием условий для судебного преследования за границей или экстрадиции в королевство. Расследование проводилось полицией безопасности Швеции (СЕПО) в сотрудничестве с несколькими иностранными спецслужбами. В сообщении также утверждается, что в результате атак, якобы организованных внешней разведкой Россиии, произошла утечка данных федерации, в том числе личной информации шведских спортсменов, в частности их медицинских данных.

Подобные утверждения о якобы совершаемых Россией кибератаках решительно отвергались Москвой как недостоверные. Официальные представители МИД не раз напоминали, что РФ последовательно выступает за построение прозрачной, безопасной и инклюзивной системы международной информационной безопасности.