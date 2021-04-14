 

Стокгольм сообщит ЕС о «российских кибератаках» на федерацию спорта

14.04.2021, 8:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министерство иностранных дел Швеции проинформирует Евросоюз о якобы осуществленных Москвой с декабря 2017 по май 2018 года кибератаках на Федерацию спорта Швеции, сообщила представитель пресс-службы МИД королевства Андреа Рёмпке.

«Вчера мы вызвали посла РФ в Стокгольме (Виктора Татаринцева) в связи с публикацией этой информации, чтобы попросить объяснений. Мы также проинформируем ЕС по этому поводу», – сообщила Рёмпке, передает ТАСС.

Она назвала кибербезопасность приоритетным вопросом для правительства Швеции. «Национальный центр кибербезопасности Швеции находится в стадии создания. Швеция активно участвует в международных переговорах в ООН о нормах и правилах поведения государств в киберпространстве. Швеция вносит свой вклад в разработку набора инструментов ЕС для реагирования на киберугрозы», – продолжила она.

Во вторник посла РФ вызвали в МИД Швеции после того, как прокуратура страны сообщила, что закрыла предварительное следствие о якобы осуществленных Россией с декабря 2017 по май 2018 года кибератаках на Федерацию спорта Швеции в связи с отсутствием условий для судебного преследования за границей или экстрадиции в королевство. Расследование проводилось полицией безопасности Швеции (СЕПО) в сотрудничестве с несколькими иностранными спецслужбами. В сообщении также утверждается, что в результате атак, якобы организованных внешней разведкой Россиии, произошла утечка данных федерации, в том числе личной информации шведских спортсменов, в частности их медицинских данных.

Подобные утверждения о якобы совершаемых Россией кибератаках решительно отвергались Москвой как недостоверные. Официальные представители МИД не раз напоминали, что РФ последовательно выступает за построение прозрачной, безопасной и инклюзивной системы международной информационной безопасности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.12 / У президента Абхазии Аслана Бжании выявили коронавирус

08.08 / В мире: Талибы разрушили традиционную схему США в отношении России

22.03 / Денисова заявила, что указ Путина о земле в Крыму грубо нарушает нормы международного права

21.08 / Российский астроном открыл новую комету и астероид

24.10 / Турция предупреждает Грецию, что расширение территориальных вод чревато войной

08.08 / В Минске прошли массовые задержания велосипедистов, одного из них забрала “скорая”

27.06 / В мире: Китай готовится к «финансовому разводу» с Америкой

21.10 / “Такого, как я, может больше не быть”. Лукашенко пообещал не баллотироваться в президенты

12.11 / Оппозиции в Армении предложили прояснить отношение к российским миротворцам

26.01 / Винзавод «Коктебель» продали на аукционе в Крыму. Компания–победитель, по данным СМИ, принадлежит семье главы Службы внешней разведки РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика