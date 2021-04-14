Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,68% – до 64,1 доллара, цена майских фьючерсов на WTI поднялась на 0,73% – до 60,62 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

По данным API, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 3,61 млн баррелей при прогнозируемом снижении на 2,15 млн. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики ожидают, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,9 млн баррелей.

Инвесторы также отыгрывают данные доклада ОПЕК, опубликованного во вторник. Альянс повысил прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году на 0,1 млн баррелей в сутки, до 6 млн баррелей в сутки, и теперь ожидает мировой спрос на уровне 96,5 млн баррелей в сутки.