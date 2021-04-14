 

С-400 ЗВО отразили воздушный удар «противника»

14.04.2021, 8:52, Новости дня
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Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирской области, отразили воздушное нападение условного противника, сообщили в Минобороны.

По замыслу учения условный противник планировал нанести массированный ракетно-бомбовый удар по объектам инфраструктуры военного объекта.

«Дежурные расчеты с помощью комплексов радиолокационной разведки «Небо-УМ» обнаружили авиацию условного противника на дальности около 400 км. Цели немедленно были взяты на сопровождение расчетами ЗРК С-400 «Триумф», которые выполнили захват и уничтожили средства воздушного нападения электронными пусками. Отработка учебно-боевой задачи проводилась в условиях массового радиоподавления условного противника», – передает официальный сайт российского военного ведомства.

Учение проходило в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В нем приняло участие более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники.

Напомним, ранее в апреле «Панцирь-С» ЗВО уничтожил наземные цели на учениях в Астраханской области.



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