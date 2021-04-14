 

“Прекрасного начала недели!” – “Девушка Бонда” Ольга Куриленко впечатлила поклонников соблазнительными формами

14.04.2021, 8:46, Разное
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Популярная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко разместила на своей странице в Instagram эффектный фотоснимок, продемонстрировавший её аппетитные формы. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.
Стоит отметить, что первую большую популярность в мировом кино артистке принесла её роль возлюбленной Джеймса Бонда в американском бестселлере 2008 года “Квант милосердия”. С тех пор 41-летняя Ольга Куриленко, уроженка украинского Бердянска и нынешняя жительница Франции, успешно снялась во многих кинофильмах в разных странах мира. Однако звезда не забывает активно вести свои микроблоги в соцсетях, что и доказала недавно посредством свежего поста в Instagram. На опубликованном фото красотка позирует сидя на палубе белоснежной яхты на фоне голубых плещущихся за бортом судна волн. Облаченная лишь в купальник в стиле бикини, Ольга Куриленко приняла весьма соблазнительную позу вполоборота к воображаемому зрителю. Кинозвезда улыбается в объектив фотокамеры, слегка прищурив глаза. “Желаю всем прекрасного начала недели!” – таким благожелательным слоганом на английском языке сопроводила эффектный фотоснимок хозяйка аккаунта.

Публикация знаменитости вызвала огромное количество восторженных комплиментов фолловеров. Примечательно, что среди массы отзывов, оставленных англоязычными подписчиками успешной артистки, нашлось место и многочисленным похвальным комментариям на русском языке, адресованным поклонниками своей экс-соотечественнице. Всего же за день пост набрал более 65 тысяч “лайков”.



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