Увидев страшного оборотня, Колин Килти уже 30 лет пытается найти его

По словам Колина Килти, который считает себя "британским охотником на оборотней", в 2020 году в Великобритании было целых 12 случаев наблюдения странных существ, подходящих под описание оборотня.

После того как житель Южного Йоркшира (Великобритания) в 1990 году встретил тут монстра в виде двуногой собаки, его стала преследовать навязчивая идея разыскать это существо.

В тот поздний октябрьский вечер Колин Килти увидел нечто настолько ужасающее, что это полностью изменило его жизнь.

Колин гулял в лесистой местности, на небе ярко светила полная Луна, и внезапно мужчина увидел неподалеку какое-то живое существо.

Первоначально он подумал, что это просто олень, но внезапно существо встало на задние ноги и теперь двигалось уже как человек.

"Не буду врать, я тогда просто окаменел на месте и мои волосы на затылке встали дыбом", – рассказывает Колин.

Мужчина всю жизнь проработал водителем грузовика, а свободное от работы время с той самой памятной встречи посвящал поискам подобных существ. Колин на все 100% убежден, что встретил оборотня или ликантропа.

"Это существо точно не было лисой или собакой, оно было слишком большим и в какой-то момент я даже подумал, что это олень или корова, пока оно не подбежало ближе и не встало на ноги".

Увы, Колин не сумел сфотографировать это существо, так тогда как еще не наступила эпоха повсеместного распространения смартфонов. Однако он как мог зарисовал увиденного им зверя.

"Я нарисовал его портрет, чтобы люди могли ожидать, что они увидят, если встретят это существо. Но конечно же, вживую оно гораздо крупнее и ужаснее".

С тех пор на протяжении уже 30 лет Колин Килти "охотится" на оборотней, исследуя те места Англии, где люди видели подобных существ и где ходят байки и легенды об оборотнях.

В 2015 году он находился в лесу Восточного Йорка, а на небе снова сияла полная Луна, когда он вдруг услышал в кустах громкий шум. Он не сумел ничего рассмотреть, но крикнул в ту сторону "Привет", не получив ответа.

Через пару мгновений Колин уже бежал прочь к своей машине, потому что его охватило жуткое ощущение, что сейчас на него нападут и убьют. Позже он обнаружил на стекле своего автомобиля огромный трехпалый отпечаток. Он сфотографировал его, но уверяет, что случайно безвозвратно удалил это фото.

Отправляясь в леса на поиски оборотней, Колин берет с собой карты, фонари, рацию и другие важные для "охоты" вещи.

Недавно он изучал район Йоркширских холмов, по которым, согласно легендам, с 18 века бродит существо по прозвищу Старый Вонючка, которое выглядит как огромного роста гибрид волка и человека. В 2016 году местная жительница Джемма Уоллер лично столкнулась с этим существом, описав его как "собаку, размером с машину, но с человеческим лицом".

Колин Килти часто подвергается критике и высмеиваниям, но это не отвращает его от необычного хобби. Он отслеживает все наблюдения оборотней в Великобритании и говорит, что в 2020 году было целых 12 случаев встречи с ними.

"Все эти люди не могут просто лгать и если там в самом деле есть нечто невероятное, я собираюсь в конце концов найти это", – говорит Колин.