 

В Пентагоне признали подлинным видео с треугольным НЛО, парящим над кораблем ВМС США

14.04.2021, 8:24, Разное
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Несколько дней назад на Youtube-канале популярного американского исследователя НЛО Джереми Корбелла было выложено видео с пирамидальным (треугольным) НЛО, парящим невысоко в небе над американским военным кораблем.

Сообщается, что видео было снято в 2019 году над кораблем ВМС США. По всей видимости, оно попало к Корбеллу в результате "случайной утечки" от ВМС США.

12 апреля 2021 года представитель Министерства обороны США Сью Граф подтвердила, что данный ролик с "неопознанными воздушными явлениями" является подлинным и что объекты были засняты над кораблем USS Russell.

Также она заявила, что в данный момент этот инцидент все еще расследуется специальной группой по НЛО в Пентагоне (UAPTF).

– Как мы уже говорили ранее, для обеспечения безопасности операций и во избежание раскрытия информации, которая может быть полезной для потенциальных противников, Министерство обороны не обсуждает публично детали наблюдений или проверок сообщений о вторжениях в наши полигоны или обозначенное воздушное пространство, включая те вторжения, первоначально обозначенные как UAP (аббревиатура, обозначающая аномальное атмосферное явление – ryb.ru), – подытожила Граф.

На выложенном видео можно хорошо заметить один пирамидальный НЛО, но в отдалении видны еще как минимум два подобных объекта. 

Съемка была произведена ночью с использованием приборов ночного видения, но даже так на ней видно, что НЛО ритмично мигает светом.



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