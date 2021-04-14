Трагедия с открытым финалом – Гибель Гагарина

Юрий Гагарин – живой символ победы СССР в космической гонке – погиб 27 марта 1968 года. Его смерть породила множество слухов и домыслов.

Прерванный полёт Гагарина

Жизнь лётчика Юрия Гагарине разделилась на две части: до полёта в космос и после. Власть не хотела рисковать символом своего космического триумфа, поэтому высокопоставленные чиновники надеялись превратить Гагарина в некий, хотя и живой, но всё-таки музейный экспонат. В их идеальном мире он должен был путешествовать по разным странам и рассказывать о мощи Советского Союза. Вот только сам первый космонавт с такой ролью был категорически не согласен. Юрий Гагарин неоднократно говорил в интервью, что его сильно тяготит факт отсутствия неба. И он, будучи человеком сильным и упрямым, сумел вернуться к полётам.

27 марта 1968 года произошло то, чего так все боялись. Гагарин погиб. Он вместе с Владимиром Сергеевичем Серёгиным совершал тренировочный полёт на истребителе УТИ-МиГ-15. Произошла авария, в которой оба пилота погибли.

Новость вызвала оцепенение. Никто не мог поверить в то, что Гагарин погиб. Тут же было собрано несколько правительственных комиссий, которые принялись за расследование. Совместными усилиями было собрано 29 томов дела, в которых содержались абсолютно все факты, касавшиеся последнего полёта Юрия Алексеевича. Но окончательных выводов тогда так никто и не услышал. Примерно через полгода работа комиссий была свёрнута. Кремль объяснил это тем, что народ уже «отпустило» и не было смысла лишний раз тревожить рану.

Конечно, отсутствие официальной версии породило множество самых разнообразных слухов и легенд. Например, Николай Рыбкин, который на протяжении долгого времени возглавлял отдел военной контрразведки Звёздного городка, вспоминал, что специальная комиссия от КГБ сначала искала в крушении самолёта американский след. Тогда многие высокопоставленные чиновники вполне серьёзно полагали, что Гагарина из зависти устранили заокеанские диверсанты. Но, конечно, доказательств обнаружить не удалось.

Ещё одна версия гласила, что Юрия Алексеевича устранили сотрудники КГБ. В 1990-х появилась «инопланетная теория». Якобы самолёт с Гагариным и Серёгиным то ли столкнулся с тарелкой пришельцев, то ли они вообще их похитили, ведь останки никто не видел. Затем, когда интерес к инопланетянам в народе пошёл на спад, вылезла версия с алкогольным опьянением. Мол, Гагарин с Серёгиным перед полётом выпили водки, из-за чего и произошла катастрофа.

Согласно версии, которая пользуется популярностью и по сей день, Гагарин якобы погиб раньше. Он был на борту «Зонда-4», который столкнулся с поверхностью Луны. Якобы СССР очень спешил покорить и спутник Земли, чтобы обогнать американцев, поэтому в бой был брошен первый космонавт. Когда же произошла трагедия, срочно объявили, что корабль был беспилотным. А затем и провернули трюк с авиакатастрофой. Главный аргумент приверженцев этой теории в том, что практически не было найдено останков ни Гагарина, ни Серёгина. А то, что нашли, в спешном порядке кремировали.

Алексей Леонов и его правда

Практически сразу после гибели Гагарина свою версию начал активно продвигать Алексей Архипович Леонов — человек-легенда, который первым вышел в открытый космос. Разве можно было ему не поверить? К тому же, Алексей Архипович всегда говорил, что только он один знает правду. По его версии, виноватым в гибели Гагарина был не какой-нибудь американский диверсант и не пришелец, а вполне себе реальный лётчик, который грубо нарушил полётный план. Леонов утверждал, что в том же районе, где проходил тренировочный полёт Гагарина и Серёгина, шли испытания истребителя-перехватчика Су-15. И вот пилот этого самолёта нарушил режим и опустился слишком низко. А затем прошёл в паре десятков метров от крылатой машины Гагарина. Его самолёт вошёл в спираль из которой выбраться не получилось.

Казалось бы, всё. На этом точка. Но нет. Против версии Леонова выступил другой очень авторитетный человек — Арсений Дмитриевич Миронов, член государственной комиссии по расследованию аварии.

Арсений Дмитриевич вспоминал, что изначально среди комиссий по расследованию было негласное противостояние. Одни участники пытались выгородить пилотов, другие — технику. Но на само расследование это не повлияло. Наоборот, было найдено много зацепок, которые позволили хотя бы приблизительно восстановить картину аварии.

По версии Миронова, причиной трагедии стало стечение обстоятельств. Множество мелких факторов, которые сами по себе не могли привести к аварии, соединились, и это стало фатальным. Причиной крушения самолёта стала банальная халатность. Члены комиссии обнаружили девять нарушений инструкции по безопасности полётов. Тут и отсутствие разведчика погоды (предполагались одни условия, по факту были другие), и неисправность радиолокатора с бортовым самописцем, и отсутствие наддува. Не всё гладко и с Серёгиным. По одним данным, у него перед полётом были серьёзные проблемы со здоровьем. Но главное — у него не был отточен навык вывода самолёта из штопора. Да, он являлся командиром полка и Героем Советского Союза, но именно в штопоре он не летал. После трагедии Арсений Дмитриевич запросил лётные книжки, чтобы проанализировать полёты Серёгина. Но ему их не выдавали в течение недели. Произошла внештатная ситуация, к которой никто не был готов. Такого поворота событий банально никто не ждал.

Комиссии так и не пришли к какому-то определённому мнению. Космонавты требовали не порочить имя Гагарина, другие специалисты считали, что именно халатность при организации полёта сыграла роковую роль. Самолёт с Гагариным и Серёгиным вообще не должен был отправляться в тренировочный полёт, учитывая погодные условия. Но их отправили, понадеявшись на «авось».

Скорее всего, правды уже не узнать. Прошло слишком много времени, и слишком много людей не хотели, чтобы истинные причины были обнародованы. Может, верна версия Леонова, а может, и Миронова. А может, прав инженер-полковник Эдуард Александрович Шершер. Он считал, что авария произошла из-за выполнения лётчиками неких фигур высшего пилотажа, которые не были указаны в полётном задании. Из-за сложных погодных условий Серёгин и Гагарин не справились. И самолёт на огромной скорости столкнулся с землёй.