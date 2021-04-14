«Никто не хотел, чтобы моя дочь умирала так»

Монолог Анастасии Шевченко, похоронившей дочь накануне приговора по политическому делу.

Проведя два года под домашним арестом, активистка из Ростова-на-Дону Анастасия Шевченко получила условный срок за связь с «нежелательной организацией» и стала первым человеком, осужденным по новой статье уголовного кодекса. За время следствия Анастасия потеряла старшую дочь, выяснила, что в ее спальне была установлена скрытая видеокамера, пережила психологическое давление со стороны следователей, стала другим человеком — но не утратила веры в «дух добра».

Первый бунт

Я выросла в семье военного и учительницы, в небольшом авиационном гарнизоне в поселке Джида. Это Бурятия, недалеко от монгольской границы. Там я и замуж вышла, тоже за военного. В 2001 году у нас родилась дочь Алина. Из-за обвития пуповины вокруг шеи мне делали кесарево сечение. Дочь родилась с тяжелым, фактически безнадежным диагнозом: хроническое поражение центральной нервной системы, детский церебральный паралич и еще много всего. Врачи сразу предложили отдать девочку в специализированное учреждение. Но мы не могли так поступить. Это был наш ребенок, первенец. Нас не покидала надежда на то, что мы сможем ее вылечить.

Когда мужа перевели служить в станицу Егорлыкскую в Ростовской области, Алину приняли на лечение в знаменитый ростовский Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии. Три года нас там лечили, но никаких улучшений у дочери не наступило. Когда выписывали, врачи снова стали говорить, что ребенка нужно отдать в специнтернат, потому что нужен постоянный медицинский уход. Но мы поехали домой.

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Твой первый бунт начинается, когда сталкиваешься с несправедливостью. Для меня такой несправедливостью стала невозможность купить по рецепту лекарство для Алины —

оно положено по закону, но его вовремя не привезли в аптеку. Я обращалась в Минздрав, звонила, ругалась в аптеках — и в конце концов добилась своего. На все это уходило огромное количество времени, которого у моего больного ребенка не было.

Дочь все время лежала, ничего не говорила, кричала от боли, часто плакала. Каждый день был наполнен болью, мýкой, страхом за ребенка. Она не могла сказать простых слов. Даже «мама» я от нее так никогда и не услышала.

Через три года родилась дочь Влада — здоровая. Когда Алина плакала, Влада тоже плакала вместе с ней. Ко мне переехала жить моя мама. Нам приходилось постоянно слышать упреки соседей в том, что Алина слишком громко кричит. Мы старались объяснить, что это больной ребенок. Но люди хотели тишины.

Здоровье Алины с каждым днем ухудшалось. В какой-то момент ей перестали помогать лекарства, которые я с таким трудом получала. В домашних условиях ей уже невозможно было помочь, нужна была постоянная медпомощь, чтобы она не страдала. По настоянию медиков пришлось отдать ребенка в детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей в городе Зверево, тоже в Ростовской области.

Тогда не было сотовых телефонов, и в интернат я могла звонить только с уличного телефона-автомата. Я буквально жила возле этого телефона-автомата, постоянно звонила и спрашивала об Алине. Потом бежала домой ко второй дочери.

Мы часто туда ездили. Алине нужно было привозить лекарства, еду. Мы с мамой готовили ей борщ, измельчали блендером и потихонечку кормили — Алина не могла жевать, только сосала еду. Привозили детское питание, памперсы, пеленки.

Мы планировали постоянно забирать ребенка домой из интерната, но для ее здоровья это оказалось не очень хорошо. У дочери неожиданно началась аллергия, она покрылась красными пятнами. Мы сами решили, чтобы ребенок находился под постоянным медицинским контролем. Мы вернули ее в Зверево и продолжали к ней ездить. Сначала с Владой, а когда в 2012 году родился Миша, то и с ним. Я оставалась родителем, не была лишена родительских прав.

Перелом

Я не знала, как дальше жить, но в то же время понимала, что нужна своим дочерям здоровой, сильной. Работа стала моим спасением. Еще в 2006 году я устроилась на местное телевидение, которое было подразделением районной газеты «Заря» в станице Егорлыкской. Я проработала там четыре года, освещала работу власти и проблемы простых людей.

Фото: Ольга Вирич

Потом, в 2010–2011 годах, я работала в местном отделе избирательной комиссии Ростовской области. Увидела избирательный процесс изнутри: я не работала на участках и не могла видеть нарушения и вбросы. Я занималась документами, там беззакония не было. В КПРФ ушла, поскольку хотела активно участвовать в жизни общества, расти дальше, не в рядах правящей партии. Но там тоже пробыла недолго.

Я искала себя. Познакомилась с другими активными ростовчанами. В 2014 году мы пытались реанимировать движение «Солидарность», стояли в пикетах за освобождение Надежды Савченко и Олега Сенцова. Наше движение выступало против установки памятника героям Донбасса в Ростове, потому что нельзя пропагандировать братоубийственную войну. Когда убили Бориса Немцова, у меня произошел окончательный перелом. Нельзя было сидеть дома. Я пришла к мысли, что нужно самой идти к правде. Бороться. Потому что за каждой бюрократической проволочкой стоит чья-то жизнь — как, например, жизнь моей Алины.

Я выбрала «Открытую Россию» (Минюст РФ включил движение с список «нежелательных организаций»). В «Открытке» были активисты из разных регионов, мы все сразу «совпали», хорошо понимали друг друга. Фамилии я называть не буду, чтобы их не схватили, как меня. В 2017 году я стала региональным координатором. К нам многие обращались за помощью. Мы занимались вопросом реституции церковных земель, развития городского транспорта, озеленения города.

В 2018 году против меня возбудили одно за другим два совершенно нелепых административных дела. Первое касалось моего участия в дебатах с представителем партии «Единая Россия» Игорем Третьяковым, которые проходили аж в 2017 году в Таганроге. Разве за дебаты можно сажать или штрафовать? Это ведь нормальная форма политического диалога. Второе административное дело возбудили за семинар в 2018 году перед выборами в ростовское Законодательное собрание. Участвовать в выборах — это мое право, в семинаре — тем более. Я никогда и нигде закон не нарушала. И вдруг они мне выписали штрафы.

На самом деле никаких обоснований того, почему они возбуждали эти дела и штрафовали, я так и не увидела. Я была уверена, что нарисовать уголовное дело у них не поднимется рука.

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Я даже на несогласованные с властью митинги не ходила: понимала, что можно получить штраф, который нужно оплачивать, а у меня трое детей, мама, их всех кормить и одевать надо.

Никакой опасности я не видела. И сама не представляла никакой опасности. Но кто-то решил иначе.

Видеокамера в спальне

Летом 2018 года в какой-то момент я почувствовала за собой слежку. Иногда видела возле подъезда своего дома совершенно незнакомых людей. Они стояли и посматривали на меня. Иногда я говорила друзьям: «Мне кажется, за мной следят». И тут же мы смеялись над моими страхами. Зачем за мной следить?

Только потом, в материалах своего уголовного дела, я увидела фотографии: вот я сижу в кафе за соседним столиком, вот иду по улице. Ничего криминального на снимках не было.

В моей спальне была скрытно установлена видеокамера. Сотрудники Управления «Э» договорились об этом с моей теперь уже бывшей квартирной хозяйкой. Не знаю, почему она дала свое согласие и как на нее надавили. Пусть это будет на совести тех, кто это сделал.

О камере я узнала уже во время следствия. Она проработала над моей кроватью четыре месяца, с сентября по январь 2019 года. Ничего компрометирующего у меня в спальне не происходило. С мужем мы давно не живем вместе, моя семья — дети и мама. Следователь потом спрашивал про мои отношения с Ходорковским: на записи они услышали, как я говорю своей дочери о платье, которое собиралась надеть на конференцию в Праге. В конференции должен был участвовать и Ходорковский.

Для того чтобы собрать улики на человека, достаточно обычной аудиозаписи, можно было поставить микрофон. Но они же хотели не просто разговоры услышать, а получить картинку. Думаю, что камеру поставили с определенной целью: если не найдут чего-то для уголовного дела, то в случае «удачи» потом на НТВ или еще где-нибудь можно будет запустить компрометирующий ролик.

Любому человеку неприятно узнать, что за ним следят в его спальне. Думаю, это делалось для унижения, для давления на меня, на других активистов. Изучив мой опыт, они должны понимать, что их тоже могут запугивать и преследовать.

«Шевченко, на выводку!»

Раннее утро 21 января 2019 года. Понедельник. Я как обычно собрала сына Мишу в школу. Мы вышли из квартиры — и увидели в подъезде толпу людей. Сколько их было — не помню. Кто-то попросил не закрывать дверь квартиры. Они специально стояли и ждали, когда откроется дверь: если бы они просто позвонили, я бы могла и не открыть, а им было нужно проникнуть в квартиру сразу и наверняка.

Обыск шел до часу дня. Вещи все выбрасывали на пол. Забирали все, что можно использовать против меня: ручки и силиконовые браслеты с надписью «Открытая Россия», документы, мой заграничный паспорт, телефон, ноутбук, два планшета — мамин и мой.

Дети были напуганы, но при мне старались не плакать. Уже потом я узнала, что Влада плакала ночью, а у мамы резко подскочило давление.

Мне срочно нужен был адвокат. Дали позвонить. Я звонила всем адвокатам, которых знала, но было раннее утро и никто, к сожалению, не откликнулся. Сергея Ковалевича нашла правозащита «Открытки», он живет в Ростове, и сразу же согласился меня защищать. Но с ним я встретилась только в Следственном комитете перед допросом.

Фото: Ольга Вирич

Потом меня отвезли в изолятор временного содержания. Было очень тяжело. Приходилось привыкать к новым словам и ощущать себя каким-то предметом, которому говорят непонятные слова.

— Шевченко, на выводку!

Слово «выводка» — пожалуй, самое коробящее — я услышала именно там, в следственном изоляторе. В переводе на человеческий язык оно означало, что тебя куда-то выведут и приведут обратно.

Через два дня, 23 января, в изолятор пришел конвойный, крикнул: «На выводку!», и меня повезли в суд. Заехали с черного входа. Меня вывели и спустили вниз по лестнице; я оказалась в глубоком подвале. Никогда не знала, что в Ленинском районном суде есть подвал. Серый. Мрачный. Там все было против жизни. Все, чтобы сломить человека. Стояло несколько железных клеток. Меня посадили в одну из них, размером метр на метр. Поставили рядом конвойного. Я там просидела примерно час, на лавке. Смотрела на исписанные стены: кто-то написал «Мама, прости», кто-то выцарапал номера статей.

В зал суда меня, в наручниках, вели шестеро конвойных. Объяснили, как надо себя вести в клетке, как правильно разворачиваться, чтобы расстегнуть-пристегнуть эти железные наручники.

В суде я просила не ограничивать мою свободу. У меня на руках трое детей и 69-летняя мама, больная гипертонией. Тогда я впервые публично рассказала о своей больной дочери Алине. Ей скоро должно было исполниться 18 лет, и ее нужно было переводить в другое, взрослое учреждение для инвалидов, так положено по нашему закону.

Но судья прочел: «Представляет угрозу конституционному строю, обороноспособности страны, может скрыться за границей» и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на один месяц и 25 дней.

Мне было запрещено выходить из квартиры, пользоваться сотовым телефоном и интернетом, разговаривать с людьми. Исключение составляли самые близкие родственники, адвокаты, следователи, прокурор и судья. Следователь мог мне дать разрешение на посещение врача. Но заболела не я — Алина.

«Я смогла увидеть ее еще живой»

Мне никто не мог дозвониться — телефон забрали еще при обыске. Из Зверевского интерната позвонили моему мужу, а он — моей маме. Сообщили, что Алина заболела обструктивным бронхитом. Так много раз бывало раньше — она заболеет, я сразу приезжаю. Ухаживаю, смотрю постоянно за состоянием ребенка. И Алина всегда поправлялась. Поэтому сотрудники стали мне звонить и в этот раз.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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