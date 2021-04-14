 

Большинство российских предпринимателей не захотели переходить на четырехдневку

14.04.2021, 7:58, Новости дня
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Большинство представителей малого и среднего бизнеса в РФ не рассматривают возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю для сотрудников своей компании, следует из результатов опроса, проведенного службой исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

По данным аналитики, 77% не рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю, только 9% опрошенных представителей компаний говорят об этой возможности в ближайшие 1-2 года. Примерно такое же распределение ответов и в вопросе о таком переходе в более долгосрочной перспективе, за исключением большей доли затруднившихся с ответом, передает ТАСС.

При этом лично представители компаний в большинстве своем (66%) поддерживают идею сокращения рабочей недели до четырех дней, причем среди представителей крупных компаний (более 500 сотрудников) эта доля и вовсе доходит до 82%. В небольших компаниях (до 100 сотрудников) более настороженно воспринимают такую инициативу: 37% не поддерживают переход на 4-дневную рабочую неделю.

Также представители малых и средних компаний чаще вовсе не видят преимуществ в таком переходе (26% против 11% в крупных компаниях). Основные преимущества по мнению всех опрошенных – это, в первую очередь, уменьшение выгорания сотрудников (58%), более эффективное использование рабочего времени (48%), а также повышение уровня здоровья сотрудников (38%).

Недостатком же такого перехода представители компаний видят в первую очередь необходимость снизить зарплату сотрудникам (38%) и сокращение производительности (33%). Более половины респондентов (57%) согласны с мнением, что для женщин условия труда должны быть легче, чем для мужчин.

Опрос проведен с 6 по 12 апреля 2021 года среди 216 представителей российских компаний.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.

Напомним, в октябре Медведев, выступая на форуме «Открытые инновации», заявил, что необходимо продолжать обсуждать идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю, этот вопрос должен находиться на повестке в ходе развития трудового законодательства.



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