 

Кадырова возмутил интерес Навального к Корану

14.04.2021, 7:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что Алексей Навальный, требующий выдать ему в колонии Коран, пытается использовать Священное Писание в политических целях.

«Кто дал моральное право Навальному упоминать Священный Коран? Человек, который мусульманок, носящих хиджаб, называет средневековыми дикарями, участвует в акциях против строительства мечетей, сегодня пытается дешевым способом реабилитироваться и заработать себе расположение мусульман. И без лишних объяснений ясно, что этот исламофоб пытается использовать Священное Писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе», – написал Кадыров в своем Telegram.

Он попросил сотрудников колонии, где содержится Навальный, не позволять «отбывающему справедливое наказание заключенному сеять межконфессиональную вражду». «Если заключенный искренне раскаивается, хочет встать на путь истины, принимает Ислам и всем сердцем желает услышать слово Всевышнего (в чем я сомневаюсь), то тогда это допустимо. Но если иначе, то Коран не такая книга, чтобы позволять ему трогать ее своими грязными руками», – добавил Кадыров.

«Не такой он человек, чтобы позволять ему делать с Кораном что вздумается. Это враг и предатель, который продал свою Родину и готов осуществить любую провокацию, лишь бы обратить внимание на свою жалкую персону. Его исламофобские взгляды, образ жизни не имеют ничего общего с верой, тем более с Исламом. И уважающий себя мусульманин не станет прислушиваться к его жалким заявлениям. Таких продажных подстрекателей, не имеющих моральных ценностей и уважения к культуре и религии, носящих маску искренности и целомудрия, мы уже видели в республике и знаем их методы саботажа. Пусть лучше думает над своим поведением, стоя в углу камеры. Времени достаточно», – написал глава Чечни о Навальном.

Ранее, передает РИА «Новости», находящийся в ИК-2 Владимирской области Навальный пожаловался на руководство колонии за то, что ему не выдают его Коран и другие книги. Навальный заявил, что хочет изучать Коран, подчеркивая, что он не мусульманин.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.07 / Строительный кран упал в центре Москвы

04.07 / Полицейские пострадали при разгоне незаконной вечеринки в Лондоне

14.08 / США собрались «сделать все» для продления оружейного эмбарго против Ирана

31.10 / Владимир Путин поздравил «Волонтеров Победы» с юбилеем

20.07 / Прохор Шаляпин рассказал об отношениях с синоптиком Беляевым

05.03 / Жителя Тульской области приговорили пожизненно за убийство школьницы

24.07 / Вера в «американское чудо» слабеет – Европа справляется с кризисом лучше США

05.09 / Ученый заявил о нахождении следов пропавшей Янтарной комнаты

09.10 / Гривна укрепилась к доллару и евро

13.04 / Жители одобривших «Спутник V» стран составили 40% населения Земли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика