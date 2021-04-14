 

Биткоин достиг исторического максимума

14.04.2021, 7:58, Новости дня
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Биткоин в ходе торговой сессии вырос на 0,65% и достиг 64 тыс. долларов.

Таким образом, стоимость криптовалюты вновь обновила исторический максимум, передает ТАСС со ссылкой на данные портала «Финам» на 07.41 мск. 

Напомним, накануне биткоин стоил 62,394 долларов за единицу.

В начале апреля сообщалось, что капитализация всего глобального рынка криптовалют почти достигла 2 трлн долларов, что немногим меньше показателя самой дорогой компании мира – Apple.



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