В День космонавтики Дмитрий Рогозин выложил в сеть дисс на Илона Маска

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в День космонавтики опубликовал в интернете в молодежном стиле трек, так называемый Diss на оппонента, где разобрал по фактам Илона Маска и его космические неудачи.

В тексте были затронуты падающие ракеты, неудачный электромобиль Tesla, убыточность компании и махинации за счет инвестиций. Один из фрагментов текста явно дает понять, что Илон Макс для него никто и ничего не понимает в космонавтике.

Пока твои ракеты падали

Я сутками писал альбом

И кто тут первый в космосе?

Не на того напал – облом

Твои ракеты не взлетят как мои новые хиты

Роскосмос number one, а кто же по итогу ты?

Всего за несколько часов песня успела набрать более миллиона прослушиваний и сотни тысяч скачиваний из iTunes, что говорит о том, что Роскосмос в мире все еще на первом месте. Дмитрий Рогозин после успешного хита заявил, что растоптал Илона Маска и отправил его на батут.

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