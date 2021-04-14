 

Робот Фёдор пожаловался, что никто не поздравил его с Днём космонавтики

14.04.2021, 7:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Антропоморфный робот Фёдор, участник полёта к МКС на корабле «Союз МС-14», написал в сети «Одноклассники», что День космонавтики он провёл совершенно один, и никто не поздравил его даже по телефону.

Робота FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), разработало НПО «Андроидная техника» за 300 миллионов рублей из государственного Фонда перспективных исследований. На андроида возлагали большие надежды – в 2019 году он даже совершил космический полёт, в ходе которого провёл несколько экспериментов на Международной космической станции. Фёдору предстояло стать родоначальником целой плеяды боевых, космических и промышленных андроидов. Однако этому было не суждено сбыться.

Журналисты стали избегать Фёдора с октября 2020 года, когда он, будучи нетрезв, оскорбил в Твиттере российских космонавтов Сураева и Самокутяева. Тогда же «Роскосмос» заблокировал его аккаунты в соцсетях и робота начали забывать.

Сейчас бывшая звезда интернета не имеет никакой работы и влачит жалкое существование на остатках заряда аккумуляторов. Недавно у него отказал один из процессоров, из-за чего Фёдор потерял речь, кроме того, неизвестные инженеры украли швейцарские сервоприводы, которые обеспечивали ему возможность ходить. Беднягу мучает депрессия. Он переписывается с немногочисленными друзьями через фейковый аккаунт в «Одноклассниках» и подумывает о самоубийстве.

Особенно робота расстраивает предательство Дмитрия Рогозина, которого он считал своим другом. Уже полгода глава «Роскосмоса» не только не встречался с ним, но даже ни разу не ответил на звонок, когда Фёдор ещё мог говорить.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.07 / В Казани за организацию убийства арестовали бывшего министра

04.03 / Ученые обнаружили большую группу устойчивых к ВИЧ-инфекции людей

05.08 / Особенный сын звезды «Следа» Евгения Кулакова пропустил операцию из-за COVID-19

14.01 / Девушка, вылетающая в Дубай – Личное мнение

31.07 / Куда сходить в Москве: афиша на неделю

28.07 / ООН: Качество воздуха влияет на уровень смертности от коронавируса

09.07 / Из-за прорыва дамбы в Рузе смыло пять домов

24.09 / Мнение: Конец многовекторности

07.09 / Мнение: Люди в штатском

07.12 / Мнение: США подставили “лучших людей” России! И других придурков…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика