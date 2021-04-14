Робот Фёдор пожаловался, что никто не поздравил его с Днём космонавтики

Антропоморфный робот Фёдор, участник полёта к МКС на корабле «Союз МС-14», написал в сети «Одноклассники», что День космонавтики он провёл совершенно один, и никто не поздравил его даже по телефону.

Робота FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), разработало НПО «Андроидная техника» за 300 миллионов рублей из государственного Фонда перспективных исследований. На андроида возлагали большие надежды – в 2019 году он даже совершил космический полёт, в ходе которого провёл несколько экспериментов на Международной космической станции. Фёдору предстояло стать родоначальником целой плеяды боевых, космических и промышленных андроидов. Однако этому было не суждено сбыться.

Журналисты стали избегать Фёдора с октября 2020 года, когда он, будучи нетрезв, оскорбил в Твиттере российских космонавтов Сураева и Самокутяева. Тогда же «Роскосмос» заблокировал его аккаунты в соцсетях и робота начали забывать.

Сейчас бывшая звезда интернета не имеет никакой работы и влачит жалкое существование на остатках заряда аккумуляторов. Недавно у него отказал один из процессоров, из-за чего Фёдор потерял речь, кроме того, неизвестные инженеры украли швейцарские сервоприводы, которые обеспечивали ему возможность ходить. Беднягу мучает депрессия. Он переписывается с немногочисленными друзьями через фейковый аккаунт в «Одноклассниках» и подумывает о самоубийстве.

Особенно робота расстраивает предательство Дмитрия Рогозина, которого он считал своим другом. Уже полгода глава «Роскосмоса» не только не встречался с ним, но даже ни разу не ответил на звонок, когда Фёдор ещё мог говорить.

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