Должности военкомов будут продаваться на Московской бирже

Московская биржа впервые в истории объявила публичные торги за должности районных военных комиссаров в 12 регионах Российской Федерации. Начальная стоимость должности военкома составляет 8 млн рублей.

В рамках эксперимента на торги выставлены должности глав военкоматов 7 районов Челябинска и 1 района г. Энгельса. Вырученные от продажи должностей средства будут направлены на укрепление обороноспособности страны и перевооружение армии. Участвовать в торгах могут граждане России, достигшие 18-летнего возраста, при этом наличие воинского звания и опыт прохождения военной службы необязательны. Срок контракта военкома составит 12 месяцев с возможностью продления при условии внесения дополнительного платежа в пользу Минобороны.

– Все знают, чем на самом деле занимаются военкомы. Так пусть хотя бы часть средств, получаемых ими от этой деятельности, идёт на благо Родины. Мы на эти деньги купим новые танки и ракеты, построим истребители и подводные лодки. В конце концов, цивилизованные страны давно отказались от призывной армии, а у нас особый путь. Мы эту армию монетизируем и используем как финансовую опору для поддержки контрактников, – рассказал представитель Мосбиржи.

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