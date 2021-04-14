 

“Не подозревают в России”: Украинский журналист пригрозил российской армии неожиданным ответом

14.04.2021, 7:52, Разное
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Украинский журналист Дмитрий Гордон недавно дал интервью одному из отечественных новостных ресурсов, в котором обсудил с журналистами перспективы противостояния двух соседних государств. По словам гостя с Украины, ВСУ способно ответить на агрессию самым неожиданным образом.
Как пояснил Дмитрий Гордон, боевые действия могут быть начаты в случае, если Российская Федерация нападет на своего западного соседа. При этом, по его словам, Вооруженные силы Украины не станут бездействовать и в ответ применят некое мощное оружие, “о котором не подозревают в России”.

Стоит отметить, что политики и эксперты, представляющие официальный Киев, регулярно выдвигают обвинения против российской стороны в наличии агрессивных намерений. Впрочем, руководство РФ в ответ опровергает такие заявления, аргументируя их бездоказательностью. Беседа с Гордоном произошла в эфире радиостанции “Эхо Москвы”.

Источник: argumenti.ru



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