Мнение: О пиковом положении Путина

Никогда не надоест смотреть на огонь, воду и то, как геополитический гроссмейстер под орех разделывает слишком много о себе возомнившего новичка. Элегантный ход американского президента Джо Байдена, резко предложившего своему российскому визави Владимиру Путину саммит на нейтральной территории – как раз из последнего разряда. И теперь, как ни крути, нынешний хозяин Кремля оказался даже не в патовой – в пиковой ситуации!

Нет, конечно же, благонамеренные идиоты сейчас будут верещать, что #Байден моргнул первым, значит, слил. Но #геополитика – не игра в гляделки, хотя впавший в детский лексикон Национальный Лидер™ может думать иначе. Эта игра вдолгую. Куда люди с психологией временщиков, с комплексом самозванца – просто не умеют.

Расклад прост. Во-первых, предложение встретиться на нейтральной территории, исходящее от лидера настоящей сверхдержавы – это не политес, а фактически «вызов на ковёр». Да, большой босс в обращении к подчинённому тоже может допустить оборот «прошу Вас». Но любой нормальный человек понимает, что это – не просьба.

И согласие Владимира Путина встретиться в третьей стране – само по себе такое приглашение означает высшее нежелание Джо Байдена видеть международного хулигана у себя дома – будет проявлением слабости. Как мальчишка побежал на вызов.

Во-вторых, дополнение «в обозримой перспективе» (летом или чуть позже) означает отсутствие всякой связи с горячими событиями вокруг Украины. Когда ситуация острая, встречу не откладывают на средний срок. И это приводит к логичному выводу, что все внезапные манёвры российских войск в Крыму и Ростовской области остались, как минимум, демонстративно незамеченными, а непонятки моментально прояснились на словах. То есть, демонстрация силы обернулась показательным бессилием: у #США своя повестка, которую Белый дом и считает единственно заслуживающей внимания.

Увы, Владимиру Путину придётся с этим смириться. Что лишний раз умаляет…

И в-третьих, отказаться от личной встречи лицом к лицу, «проявив характер», Владимир #Путин тоже не может. По понятиям, которые сейчас в чести среди нынешней кремлёвской элиты, Джо Байден, – как ни крути, реальный авторитет, – «забил стрелку». Пойти в отказ после того, как его вежливое приглашение стало публичным, уже нельзя: не по-пацански. Но и являться на «толковище» с голым задом – а предъявить Вашингтону в ответ Москве, по сути, и нечего – значит, попасть на жало. А шкура своя дорога́…

То есть, куда ни кинь, всюду клин вилы…

Причём, и сыграть в обратку Кремль не смог. Когда Владимир #Путин предложил Джо Байдену личную встречу в марте, официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила журналистам, что у главы Белого дома слишком плотный график. Где 25% мировой экономики, а где < 2% – понимать надо.

А теперь и отказаться нельзя…

Так какой у Владимира Путина выбор?

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