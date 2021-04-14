Байден предложил Путину встретиться

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил провести в ближайшие месяцы встречу на нейтральной территории для обсуждения спектра вопросов, стоящих перед США и Россией. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

В ходе переговоров Байден выразил обеспокоенность в связи с наращиванием российского военного присутствия в Крыму и на границах с Украиной, а также подчеркнул «непоколебимую приверженность» США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Байден также заявил, что США будут твердо отстаивать свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы.

Президент США, как говорится в сообщении Белого дома, «подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США» и предложил провести встречу в третьей стране для обсуждения ряда вопросов.

На фоне новостей о телефонном разговоре Байдена и Путина рубль резко усилил рост.

ОБНОВЛЕНО

Президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе телефонных переговоров с Путиным поделился идеей проведения саммита в Хельсинки в 2025 году по случаю 50-летия Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В марте Байден ответил утвердительно на вопрос журналиста ABC News о том, считает ли президент США Путина «убийцей». После этого Путин прокомментировал слова своего американского коллеги и сказал: «Кто так обзывается, сам так и называется».

8 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал сообщения о том, что Белый дом готовится ввести дополнительные санкции против россиян. Он назвав эту тактику «тупой» и сказал, что США сложно назвать надежным партнером.

Байден затронул вопрос о хакерских атаках, к которым может быть причастна группа из России, практически сразу после инаугурации — в ходе первого телефонного разговора со своим российским коллегой. Тогда же политики обсудили продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и отравление политика Алексея Навального.

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