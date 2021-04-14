Жители Тамбова остались без тепла и горячей воды

Подача тепла и горячей воды временно прекращена в Тамбове из-за обрушения кровли главного щита управления станцией на территории тамбовской ТЭЦ, сообщила пресс-секретарь тамбовского филиала ПАО «Квадра» Светлана Хабарова.

«Ночью на Тамбовской ТЭЦ произошло обрушение кровли главного щита управления станцией. Оборудование теплоцентрали выведено из работы, временно прекращена подача тепла и горячей воды жителям Тамбова в контуре ТЭЦ», – приводит слова Хабаровой ТАСС.

По ее данным, в результате происшествия пострадали два человека. Пресс-секретарь тамбовского филиала ПАО «Квадра» уточнила, что в зоне обслуживания тамбовской ТЭЦ находится 60% жилых домов и зданий в Тамбове.

Напомним, в среду утром на территории ТЭЦ в Тамбове обрушилась кровля и части стены административного здания на проезде Энергетиков. Из-под завалов смогли извлечь четырех человек. Для ликвидации происшествия привлечено 44 человека и 16 единиц техники.