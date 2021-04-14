Рубль на открытии торгов вырос к доллару и евро

Курс доллара к рублю снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9,84 копейки, курс евро опустился на 14,5 копейки, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9,84 копейки и составил 75,88 рубля. Курс евро опустился на 14,5 копейки – до 90,67 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль резко вырос после разговора президента РФ Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена.