 

Рубль на открытии торгов вырос к доллару и евро

14.04.2021, 7:04, Новости дня
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Курс доллара к рублю снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9,84 копейки, курс евро опустился на 14,5 копейки, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9,84 копейки и составил 75,88 рубля. Курс евро опустился на 14,5 копейки – до 90,67 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль резко вырос после разговора президента РФ Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена.



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