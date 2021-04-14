 

В МИД обозначили план действий на случай отключения РФ от SWIFT

14.04.2021, 7:04, Новости дня
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В случае отключения от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT РФ будет задействовать другие возможности, но пока не отказывается от использования этого инструмента, сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Панкин.

«От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать (другие системы)», – приводит слова Панкина РИА «Новости».

Как сказал замминистра, вопрос о возможных партнерах на случай разработки альтернативы SWIFT пока не обсуждается. «Нет, давайте не будем так далеко (заглядывать)», – сказал Панкин.

В минувшее воскресенье глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.

В марте министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что современные реалии говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что РФ принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы SWIFT.

Напомним, в мае 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о переходе сотрудников бюджетной сферы на карты российской национальной платежной системы «Мир», оператором которой стала Национальная система платежных карт (НСПК), созданная летом 2014 года после введения санкций США и отказа американских платежных систем Visa и MasterCard работать с рядом российских банков.



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