Чеченские беженцы и французские выборы

Высылка Магомеда Гадаева из Парижа в Россию, на верную смерть, — не ошибка системы, а ход в большой политической игре.

Магомед Гадаев. Фото: kavkazr.com

По данным «Новой газеты», высланный из Франции в Россию 9 апреля российский житель Магомед Гадаев был вчера доставлен из Нового Уренгоя в Чечню.

Напомним, что 9 апреля по прилете из Франции Магомед Гадаев был задержан в аэропорту Шереметьево сотрудниками погранслужбы ФСБ РФ. Как стало известно, у пограничников были «договоренности» с УФСБ по ЧР об отправке Гадаева в Чечню первым же рейсом. Однако вмешательство правозащитников и журналистов вынудило пограничников дать разрешение Гадаеву вылететь в Новый Уренгой — по месту жительства брата.

Уже на следующий день местонахождение Гадаева и его адвоката Семена Цветкова было установлено представителями местной чеченской диаспоры. Они, по сути, блокировали выход из квартиры, в которой находились Гадаев и Цветков. В связи с реальной опасностью для жизни Гадаев вынужден был обратиться за защитой к полиции Нового Уренгоя. Полиция ограничила перемещение Гадаева под предлогом обеспечения его безопасности, а на следующий день передала его сотрудникам чеченской полиции, которые прибыли в город для задержания и этапирования Гадаева в Чечню. При этом люди, назвавшие себя сотрудниками чеченской полиции, никак не представились и не предъявили никаких документов, обосновывающих задержание Гадаева.

В ситуацию вынуждена была вмешаться уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она связалась с руководством МВД РФ, начальником отдела полиции по Новому Уренгою и заместителем министра МВД по ЧР. Таким образом, Татьяна Николаевна дала понять, что держит дело Гадаева на своем контроле. Именно Москалькова выяснила, что формальным основанием для задержания и передачи Магомеда Гадаева чеченским полицейским стало уголовное дело, возбужденное по факту якобы найденного в Чечне в день высылки Гадаева из Франции схрона оружия. Вчера же в помещении Центра по противодействию экстремизму МВД по ЧР Магомеду Гадаеву было предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия.

В понедельник ситуация с Магомедом Гадаевым попала, наконец, и на страницы французской прессы.

«Чеченец, высланный Францией и похищенный в РФ агентами Рамзана Кадырова», — с таким заголовком вышла газета Le Monde. Из статьи становится более-менее ясной позиция МВД Франции по этой ситуации.

«С одной стороны, господин Гадаев, по мнению министерства внутренних дел Франции, «известен своими давними связями с исламистским движением и международным джихадом». С другой стороны, он четко идентифицирован в РФ как оппозиционер Рамзана Кадырова и давал показания о тайных тюрьмах чеченского диктатора», — пишет Le Monde.

«Чеченец, высланный Францией и похищенный в РФ агентами Рамзана Кадырова» — заголовок во французской газете Le Monde. Скриншот

Ситуация с Магомедом Гадаевым отражает проявляемое в последнее время французскими властями желание активизировать высылку российских выходцев из Чечни, подчеркивает Le Monde.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявлял об этом после произошедшего 16 октября 2020 года убийства школьного учителя Самюэля Пати, которое было совершено 18-летним выходцем из Чечни, посчитавшим, что учитель «оскорбил пророка». Министр даже приезжал в Москву 12 ноября 2020 года, чтобы обсудить эту тему со своими российскими коллегами и добиться ускорения процедуры высылки, несмотря на препятствия, связанные с эпидемией COVID-19. После того визита газета Le Monde сообщала, что «Франция просит у РФ реадмиссии нескольких десятков выходцев из Чечни». Впрочем, это касается не только чеченцев: аналогичные поездки с той же целью глава МВД Франции совершил прошлой осенью в Марокко и Алжир.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Фото: ЕРА

Окружение министра тогда объясняло, что речь идет о высылке лиц, не имеющих статуса беженца и находящихся «вверху списка» базы S* в связи с «радикализацией террористического характера».

Le Monde пишет, что причиной внимания МВД Франции к Гадаеву и занесения его в базу S стало в первую очередь его прошлое, а именно — участие в боевых действиях в Чечне против российской армии. Кроме того, МВД Франции заявило агентству France-Presse о том, что Гадаев «был осужден в Бельгии и во Франции по фактам насилия с отягчающими обстоятельствами»

Адвокат Арно Тулуз, защищавший Магомеда Гадаева и добившийся судебного решения об отмене решения о высылке Гадаева, в свою очередь, пояснил Le Monde, что если бы за Гадаевым действительно числилось что-то серьезное, то французские спецслужбы уже давно бы это выявили: «Гадаев живет во Франции с 2012 года, что должно было бы позволить разведслужбам, которые явно следили за ним в течение 7 лет, обнаружить конкретные и четкие доказательства его причастности к терроризму». Но у них нет таких доказательств, уверен Арно Тулуз.

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Косвенным образом это подтвердила и сама процедура высылки Гадаева.

Обычно в рамках сотрудничества российских и французских спецслужб по противодействию международному терроризму при депортации или высылке подозреваемого в террористической деятельности передают и соответствующее досье, которое содержит если не конкретные обвинения, то хотя бы оперативные данные, на основе которых возникли подозрения. В случае с Гадаевым ФСБ РФ явно не получала от французских коллег никакой «профильной» информации. После дотошных многочасовых опросов Гадаева в аэропорту Шереметьево сотрудники ФСБ не нашли повода для профессионального интереса и даже предоставили Гадаеву возможность связаться с правозащитниками и журналистами, чтобы таким образом воспрепятствовать его задержанию уже чеченскими полицейскими.

Магомед Гадаев

К сожалению, в пресс-релизе МВД Франции по поводу личности Гадаева опущен крайне важный момент, о котором французская полиция не могла не знать, так как в 2012 году именно МВД Франции оказало содействие Следственному комитету РФ в допросе Магомеда Гадаева в качестве одного из ключевых свидетелей по факту существования чеченских секретных тюрем, а также системной практики похищений, пыток и внесудебных расправ в Чечне. Магомед Гадаев стал жертвой этой карательной системы и дал подробные показания по делу о похищении и пытках Ислама Умарпашаева, которое до сих пор расследуется в России. Магомед Гадаев опознал сотрудников чеченской полиции, которые, по показаниям Гадаева, незаконно удерживали его на базе чеченского ОМОНа, пытали и обещали живьем скормить медведю, сидящему в клетке по соседству. Только медведя кормили лучше, чем узников чеченских полицейских.

Именно свидетельские показания Магомеда Гадаева и стали основанием для решения Национального суда по вопросам убежища (CNDA), вынесенного 10 марта, в соответствии с которым суд четко предупредил французские власти:

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высылка Гадаева в Россию будет вопиющим нарушением Франции своих международных обязательств.

Впрочем, решение суда и апелляция к международному праву не остановили французские власти, и 9 марта Гадаева засунули на рейс Париж — Москва с животом, порезанным в отчаянной попытке остановить свою высылку в страну, где его ждут пытки и, возможно, смерть.

11 апреля, уже после задержания Гадаева чеченскими силовиками в Новом Уренгое, правозащитная организация Amnesty International впустила экстренное заявление, в котором четко сказано: согласно международному праву «запрещается высылка какого-либо лица, независимо от обстоятельств, на территорию, где оно может подвергнуться серьезным нарушениям прав человека». Французское отделение Amnesty также запустило акцию в соцсетях, призвав направлять президенту Макрону требования о возвращении Гадаева во Францию.

Эта высылка противоречит нормам международного права, пренебрежением к которым власти Франции все время попрекают Россию. Но Франция пошла куда дальше России. Чтобы не выглядеть совсем уж лицемерно, министр МВД Франции уже после высылки Гадаева и после того, как Гадаев попал в руки чеченской полиции, обвинил его в причастности к терроризму! Честное слово, гуманнее было бы просто утопить Гадаева в Сене.

Высылка Гадаева «соответствует политическим приоритетам <главы МВД> Дарманена», — цитирует Le Mond Жерара Садика, представителя известной международной организации помощи мигрантам и беженцам La Cimade. Эта организация обвиняет министра в ускорении высылки лиц чеченского происхождения из страны после убийства Самуэля Пати. Впрочем, такое отношение сейчас во Франции не только к чеченским беженцам, но и к курдам, сирийцам, суданцам, афганцам и другим беженским сообществам. Причина — не столько борьба с фанатиками, отрезающими головы, сколько приближающиеся президентские выборы, на которых самым серьезным соперником президента Макрона будет, по всей видимости, госпожа Марин Ле Пен, известная своей дружбой с президентом Путиным, крайне правыми взглядами и антимигрантской позицией. В жесткой политической борьбе президент Франции пытается играть на чужом поле и оттянуть часть «правого» электората Ле Пен. И глава МВД Дарманен, в молодости активный участник радикальной правой группировки, против которого сегодня во Франции выдвинуты обвинения в изнасиловании, — главная опора Макрона.

Елена Милашина

* Французская база, в которую заносятся люди, подозреваемые в том, что они «представляют угрозу для государства».

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