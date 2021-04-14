 

Лепсу и Буйнову закрыли въезд на Украину

14.04.2021, 6:10, Новости дня
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На Украине запретили въезд российским артистам Григорию Лепсу и Александру Буйнову, сообщили местные СМИ со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

«На сегодня действует решение о запрете въезда на территорию Украины гражданам РФ Лепсверидзе Г.В. (Лепсу), Буйнову А.М», – цитируют сообщение ведомства «Украинские новости».

Там не уточнили, на какой срок артистам запрещен въезд в страну, также не указали причину запрета.

Вместе с тем в ведомстве сообщили, что там нет данных о запрете въезда актеру Дмитрию Харатьяну и певцу Диме Билану.

В начале февраля украинская государственная пограничная служба запретила въезд в страну солисту белорусской группы «Песняры» из-за посещения музыкантом Крыма.

Ранее российской певице Глюкозе, прилетевшей в международный аэропорт Борисполь, на три года запретили въезд на Украину, поскольку ранее она посещала Крым.



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