Pfizer не нашла доказательств риска образования тромбов из-за вакцины

Американская фармацевтическая транснациональная компания Pfizer не нашла доказательств наличия риска тромбоэмболических осложнений в связи с применением совместной с немецкой BioNTech вакцины от коронавируса.

«Распространив по всему миру свыше 200 млн доз, Pfizer провела широкую оценку текущих совокупных показателей безопасности вакцины Pfizer/BioNTech BNT162b2, которая не предоставила оснований, чтобы заключить, что артериальные или венозные тромбоэмболические осложнения с тромбоцитопенией или без нее являются риском, ассоциирующимся с использованием нашей вакцины от COVID-19», – приводит текст заявления Pfizer РИА «Новости».

Компания Pfizer утверждает, что анализировались данные по всем побочным эффектам после вакцины, о которых сообщалось до 27 марта 2021 года.

Ранее швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic сообщил, что к 6 апреля после вакцинации от коронавируса препаратами Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались 55 человек. Кроме того, в конце марта после вакцинации от коронавируса препаратом разработки Pfizer в Австрии умер пенсионер.

Согласно официальным данным Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов (FDA), при испытаниях вакцины Pfizer/BioNTech в США погибли шесть человек. Кроме того, у привившихся вакциной Pfizer в США зафиксировали серьезные побочные эффекты.