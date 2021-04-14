На территории ТЭЦ в Тамбове обрушилась кровля административного здания

Обрушение кровли и части стены произошло на территории ТЭЦ в Тамбове, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В 04.40 14.04.2021 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС РФ по Тамбовской области поступило сообщение об обрушении крыши и части стены административного здания по адресу: город Тамбов, проезд Энергетиков», – приводит сообщение пресс-службы регионального главка ТАСС.

Позже первый вице-губернатор Тамбовской области Олег Иванов сообщил, что после произошедшего обрушения из-под завалов достали четырех человек. «Троих человек достали, еще одного сейчас достаем, все живы», – сообщил он, уточнив, что больше под завали людей нет. На месте работают сотрудники МЧС.

Напомним, 1 апреля при обрушении кровли металлического ангара в Ахтубинске Астраханской области погиб один человек, двое пострадали. Ранее в феврале обрушение кровли произошло в ангаре, расположенном в городе Людиново в Калужской области.