Сердце занято другим: 78-летняя Ангелина Вовк не хочет выходить замуж за молодого приятеля

Ангелина Вовк прокомментировала слухи о романе и грядущей свадьбе с историком музыки Михаилом Кунициным. Как оказалось, 78-летняя легендарная телеведущая не хочет выходить замуж за молодого приятеля, поскольку ее сердце занято другим мужчиной.

Ведущую и диктора Ангелину Вовк знает, пожалуй, каждый житель стран бывшего Советского Союза. Долгие годы она оставалась неизменной телеведущей и визитной карточкой популярной передаче «Песня года». В последнее время о 78-летней народной артистке Российской Федерации все чаще пишут в колонках светских хроник всевозможных изданий. Причиной тому стали упорные слухи о якобы намечающейся свадьбе Ангелины Михайловны, причем под венец звезда телевидения якобы собирается с молодым другом.

Роман у Вовк, если верить публикациям в СМИ и интернете, с младшим на 25 лет Михаилом Кунициным, историком музыки. Стоит отметить, что ранее Вовк была замужем дважды, причем во втором браке супруги жили порознь не только на разной жилплощади, но и в разных странах, СССР и Чехословакии. С 1995 года звезда самой популярной музыкальной телепередачи официально свободна, однако уже два года, с 2019-го, ей приписывают роман с Кунициным.

Долгое время ведущая не воспринимала подобные публикации достаточно серьезно, чтобы комментировать их. Однако сейчас она все же решила ответить на вопросы многочисленных фанатов, переживающих за судьбу своей любимицы. Со слов Вовк, она в ее планах на будущее не предвидится никакой свадьбы, поскольку рядом с ней нет подходящего под роль мужа легенды кандидата. В шутку она попросила журналистов сообщить ей, если репортеры вдруг найдут для нее состоятельного мужчину, достойного ее руки. При этом звезда отметила, что альфонс ей точно не нужен.

Пока же в ее сердце есть место для единственного мужчины, ее покойного супруга Индржиха Гетца. Заменить любимого Ангелине Вовк не смог никто, с момента смерти чешского художника и телеведущего она так и не встретила мужчину, который бы вызывал у нее такие же чувства. Просто же сходится с кем-либо, чтобы жить вместе без высоких отношений она не хочет.

Источник: inforeactor.ru